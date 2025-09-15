Qui Mens Sana. I biancoverdi tornano ad allenarsi. C’è il Memorial Ginanneschi

Dopo il doppio impegno tra venerdì e sabato rispettivamente contro San Giobbe Chiusi ed Etrusca Basket San Miniato, la Mens Sana ieri ha tirato un po’ il fiato. Oggi i biancoverdi torneranno ad allenarsi e lo faranno ancora lontano dal PalaEstra, dove saranno invece ufficialmente da mercoledì sera per la prima seduta della nuova stagione sul parquet amico, causa consueti lavori estivi nell’impianto di Viale Sclavo. Domenica prossima, sempre contro l’Etrusca Basket San Miniato, ultimo test della pre season e anche primo match casalingo, in quello che per il secondo anno di fila sarà il Memorial dedicato al grande tifoso biancoverde ed appassionato di basket, oltre che giornalista, Lello Ginanneschi. Sarà l’ultima occasione per testare i suoi da parte di coach Federico Vecchi (foto) visto che poi, sette giorni, dopo inizierà il campionato in casa contro La Spezia, dove nel frattempo è finito l’ex biancoverde Puccioni. Le risposte giunte da quattro settimane di preparazione e numerosi test sono state oggettivamente buone per un team rinnovato per quasi la metà del roster e che con Vecchi e il suo staff ha completamente cambiato modo di lavorare e allenarsi rispetto al passato. Sabato sera in provincia di Pisa si è vista una squadra capace di ribaltare una gara iniziata in salita, anche per via della stanchezza derivante dalle fatiche di Chiusi di 24 ore prima, e che ha messo in evidenza un Perin sempre più nel vivo del gioco e i due lunghi, ovvero il confermato Jokic e il nuovo arrivo Yarbanga determinanti soprattutto in attacco. Anche da questo più che discreto precampionato si è generato un grande entusiasmo nell’ambiente con quasi 500 abbonamenti nei primi cinque giorni di prelazione. La biglietteria è aperta negli uffici Mens Sana Basketball al PalaEstra dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Il diritto di prelazione agli abbonati Premium della stagione 24/25 è invece caduto venerdì. Da oggi tutti i posti assegnati e non confermati verranno rimessi in vendita. Gli abbonamenti di Curva saranno invece venduti dai ragazzi del ‘settorino’ di fronte all’ingresso Curva Sud nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 20.

Guido De Leo