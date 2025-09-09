Qui Mens Sana. Perin è stato il migliore sul parquet: "Massimo impegno nelle difficoltà»
Migliori giocatore del memorial Giorgio Brenci, ma soprattutto sempre più al centro del gioco biancoverde. L’impatto di Marco Perin (foto) con la Mens Sana è stato molto positivo con il play maremmano che sembra essere un veterano del gruppo biancoverde. "La finale è stata una gara tosta – ha detto il numero 6 della Note di Siena – era oltretutto un derby sentito e ci tenevamo a fare bene anche se ovviamente stiamo parlando solo di preparazione al campionato. Ci abbiamo messo il massimo impegno e penso che si sia visto così come il lavoro fatto in queste prime tre settimane di preparazione. Il carico di lavoro fatto è elevato ma siamo riusciti a restare dentro la gara anche nei momenti di difficoltà dovuti più che altro a cali di natura fisica".
La squadra in quei momenti non ha mollato, anzi. "Siamo bravi a gestirli con la testa reagendo a ogni errore. Secondo me questo è un ottimo punto di partenza da cui non dobbiamo tornare indietro". Il mix tra giocatori confermati e nuovi sembra iniziare a dare i frutti che il direttore generale Caliani sperava quando ha costruito il roster insieme a coach Vecchi. "Siamo un gruppo che ama allenarsi e stare insieme anche se abbiamo iniziato da poco. Questo poi si traduce in campo con aggressività a rimbalzo e grande intensità. Questo deve essere sempre il nostro marchio di fabbrica. Non bisogna calare mai sotto questo punto di vista e tenere sempre questo modo di giocare molto aggressivo spesso al limite del fallo difendendo forte per 40 minuti". Oggi inizia la quarta settimana di preparazione che porta a un altro fine settimana intenso con altre due gare ravvicinate. "Sì, siamo appena all’inizio e lo sappiamo. Nel weekend ci aspetta una coppia di partite molto dure, la prima a Chiusi (venerdì alle 20, ndr) contro un avversario di categoria superiore e il giorno dopo a San Miniato (sempre alle 20) contro un team del nostro girone". Infine un ricordo della persona a cui era dedicato il memorial. "Giorgio lo ricordo con affetto – conclude Perin – è stato uno dei primi che mi ha fatto mettere i piedi in campo al palazzetto. Mi fa piacere quindi ricordarlo in questa occasione insieme alla sua famiglia".
Guido De Leo
