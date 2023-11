Qui Ravenna. Bernardi: "A rimbalzo nessuna distrazione»

Vincere per ritrovare il sorriso e per compiere un passo avanti importante in classifica. Non ha alternativa oggi l’OraSì, di scena alle 18 al PalaCosta contro il Cus Jonico Taranto, ultima in classifica insieme a Vicenza con due punti in meno dei ravennati. Una vittoria permetterebbe di aumentare il gap su entrambe le inseguitrici (difficilmente Vicenza sbancherà San Vendemiano, seconda della classe) e darebbe a Ravenna un po’ di serenità. Al di là della classifica, l’OraSì deve dare risposte importanti soprattutto con tre suoi giocatori chiave: Paolin De Gregori e soprattutto Nikolic, trio da cui dipendono le sorti della squadra. A favore dell’OraSì ci sono anche le statistiche, perché Taranto è allergica alle gare in trasferta, pur avendone vinta contro le zero dei romagnoli. "La settimana di allenamenti è stata abbastanza positiva pur avendo dovuto convivere con qualche acciaccato – spiega coach Massimo Bernardi – ma saremo al completo. Contro Taranto vogliamo fare tutti insieme soltanto una cosa: vincere la partita. Non sono preoccupato delle ultime sconfitte perché è nell’ordine delle cose che nell’arco di una stagione ci possano essere momento più complicati, anche perché abbiamo giocato partite difficili. A Imola ad esempio abbiamo sbagliato alcune cose e non siamo stati pronti a giocare una battaglia vera e tosta, cosa imprescindibile contro squadre che giocano con il coltello fra i denti e che hanno un fattore campo importante. Purtroppo, ci siamo un pochino sciolti nel momento decisivo e questo non va bene, ma sono completamente fiducioso del fatto che tutte queste esperienze verranno immagazzinate in senso positivo dai ragazzi".

Proprio in casa dell’Andrea Costa, l’OraSì ha sofferto a rimbalzo e oggi sotto i tabelloni ci sarà da lottare perché arriverà Thioune, miglior rimbalzista di tutta la serie B Nazionale con 10.8 carambole di media a gara. "Ci siamo allenati tutta la settimana con due priorità a livello tattico: prendere rimbalzi e cercare di perdere meno palloni. Abbiamo inoltre lavorato su cose specifiche anche nel 5 contro 5 per incentivare l’attenzione dei ragazzi a queste due situazioni che saranno fondamentali. Dobbiamo assolutamente limitare Thioune che fa la differenza, ma Taranto ha altri atleti molto validi come Reggiani, Conte e Valentini che hanno delle caratteristiche ben precise. Dobbiamo fare una bella partita e portare veramente a casa in modo concreto i due punti". Tutti coloro che si presenteranno alle biglietterie del PalaCosta con il proprio pettorale della Maratona di Ravenna, avranno l’ingresso scontato al costo di 7 euro.

l.d.f.