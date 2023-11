Qui Ravenna. "Occhio a Balciunas, dobbiamo contenerlo»

L’undicesimo turno di campionato propone un altro derby imolese per l’OraSì che sarà impegnata di nuovo al PalaRuggi, a due settimane dalla sfida con l’Andrea Costa. Questa volta sulla strada dei giallorossi c’è la Virtus che li affianca in classifica a quota 8 punti e viene dal rotondo successo ottenuto domenica scorsa ai danni di Lumezzane. Squadre in campo alle ore 18 per un match difficile da pronosticare. Anche l’OraSì infatti viene da un successo, quello ottenuto con grinta e carattere su Taranto al PalaCosta, ed è ben decisa a vincere il suo primo match esterno della stagione. "Questa settimana abbiamo lavorato bene – sottolinea coach Bernardi –, nonostante il fatto che Bedetti si sia potuto allenare soltanto da giovedì a causa di un fastidio al ginocchio. Abbiamo studiato la sfida di domenica scorsa per capire dove c’era da lavorare e durante la settimana lo abbiamo fatto bene. Quindi ci avviciniamo a questa trasferta con fiducia". Tra le note positive di domenica scorsa c’è sicuramente la capacità della squadra di uscire dai momenti difficili compattando il gruppo e l’atteggiamento sempre positivo anche dopo avere dissipato un vantaggio di 15 punti. Forse da migliorare c’è la gestione del ritmo di gioco e dei possessi, sempre molto frenetica da parte dei giallorossi. Al netto di queste incertezze, Bernardi non può che essere soddisfatto del percorso della sua squadra.

"La nostra è una buona classifica in relazione a quelli che erano gli obiettivi iniziali. Dal punto di vista dello sviluppo tecnico, tattico e anche caratteriale della squadra direi che ci siamo, anche se siamo consapevoli di avere ulteriori margini di crescita. Il prossimo passo sarà quello di rimanere competitivi fino alla fine, perché finora l’abbiamo fatto soltanto a tratti in trasferta. Si tratta di un miglioramento che passa attraverso il carattere e la fiducia nei nostri mezzi, che non devono mai mancare anche lontano dal PalaCosta". A proposito di fiducia, la formazione allenata da Marco Regazzi ne ha fatto una bella provvista col +28 rifilato a Lumezzane. "Affrontiamo una squadra forte – riconosce Bernardi –che ha molta energia e diversi giocatori esperti". Alla mancanza di centimetri, la formazione giallonera risponde con la compattezza di un gruppo consolidato che si fa rispettare anche a rimbalzo (oltre 37 di media, più di 10 dei quali offensivi). Balciunas è il maggiore terminale offensivo con quasi 15 punti di media mentre il play Barattini è il miglior passatore con 4 assist a partita. Sotto i tabelloni Onojaife e De Gregori si troveranno a contendere col centro Ohenhen, buon finalizzatore (oltre 10 punti a partita) e buon rimbalzista, come del resto gli esperti Chiappelli e Magagnoli. "Giocheremo su un campo caldo – chiude Bernardi – dobbiamo dimostrare di avere personalità, temperamento e aggressività per entrare in partita da subito".

Stefano Pece