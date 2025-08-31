Qui Ravenna. OraSì subito in palla

Una buona prestazione per l’OraSì, nell’amichevole giocata al PalaCosta con una Virtus Imola che si troverà ad affrontare anche in campionato. La squadra di Andrea Auletta si è imposta 81-65 dominando soprattutto il primo quarto nel quale la formazione ravennate ha fatto la differenza staccando nettamente gli avversari 25-10. Più equilibrato il secondo periodo con le due squadre che sono andate al riposo con Ravenna in vantaggio 49-33, ma la frazione si è chiusa con 1 solo punto di vantaggio per i bizantini. Decisamente equilibrata, invece, la partita dopo l’intervallo lungo con le due squadre che hanno ottenuto gli stessi punti: 32-32. La Virtus Imola ha chiuso in vantaggio il terzo periodo 19-17 mentre l’Ora Sì ha fatto suo l’ultimo quarto 15-13 con le due squadre orami un po’ in debito d’ossigeno per il totale 81-65 a suo favore. Per quanto riguarda i giallorossi di Auletta sugli scudi sicuramente Cena, capace di mettere a referto 17 punti, ma in doppia cifra anche Paolin e Jakstas (12), Dron (11) e Brigato 10. Complessivamente un buon prova per i ravennati che mercoledì alle 18.30 giocheranno nuovamente al PalaCosta contro Ozzano. Tabellino OraSì: Naoni 7, Brigato 10, Paolin 12, Paiano 7, Cena 17, Feliciangeli 4, Jakstas 12, Dron 11. All. Auletta. Note. Parziali: 25-10, 49-33, 66-52.

u.b.