Qui Ravenna. Partenza sprint, poi il calo nella ripresa

Tecnoswitch Ruvo di Puglia

88

Orasì Ravenna

74

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Granieri, Galmarini 11, Traini 15, Contento 21, Toniato 4, Leggio ne, Boev ne, Jackson 20, Diomede 17, Ghersetti. All. Campanella

Orasì Ravenna: De Gregori 10, Ferrari 11, Guardigli 3, Laghi, Paolin 11, Restelli 5, Bedetti 3, Nikolic 20, Don 11, Onojaife. All. Bernardi

Arbitri: Fiore e Manco

Note: parziali 17-23, 42-45, 68-59. Tiri liberi Ruvo 1617, Ravenna 1216.

L’Orasì lotta sul campo di Ruvo di Puglia, cerca l’impresa ma alla fine deve arrendersi. La squadra di Bernardi vola nei primi minuti tutti sotto la guida di un Nikolic scatenato che trova anche la tripla che vale il +9 (2-11). I pugliesi non riescono a trovare soluzioni di qualità in attacco, merito della difesa ravennate che gioca con grande agonismo e non permette ai padroni di casa canestri facili. Ravenna prova a spingere e cerca di allontanarsi il più possibile e dall’arco è veramente scatenata con Paolin che mette dentro la tripla del 7-19. Nel momenti più complicato però i pugliesi si affidano al talento di Jackson che con un paio di canestri pesanti riporta i suoi a contatto sul 17-21, prima del 17-23 con cui si chiude il primo quarto. Il tentativo di aggancio della formazione pugliese comincia ad inizio del secondo quarto con la Tecnoswitch che prova a stringere le maglie in difesa per mettere un po’ di sabbia nei meccanismi offensivi avversari.

E’ un tentativo che sembra funzionare almeno nei primi minuti, ma Bernardi trova ottime risposte anche dalla panchina con Restelli che mette a segno la tripla che porta il vantaggio in doppia cifra sul 29-40. Ruvo però comincia lentamente a prendere in mano le redini del match, la formazione pugliese trova in Contento e Jackson i suoi punti di riferimento offensivi, Ravenna riesce a tenere il pallino del gioco in mano ma arriva a metà partita solo con tre punti di vantaggio da difendere sul 42-45. La gara cambia completamente volto nel terzo quarto, la Tecnoswitch comincia a trovare il suo ritmo offensivo e per Ravenna la situazione comincia a peggiore sensibilmente. Nikolic è l’ultima ancora a cui aggrapparsi per l’Orasì in un quarto periodo dove il pubblico di casa si fa sentire, spingendo Ruvo alla vittoria finale.