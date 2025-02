Qui Skywalkers: Lupori: "Conterà l’energia"

Sabato di derby, dunque, questa sera, alle 21.15, al "Palatagliate". I ragazzi di Lupori arrivano dalla sconfitta interna contro la Cerretese, al termine di un match molto combattuto. Gli amaranto sono alla ricerca di punti per cercare di centrare i play-off e per questo motivo si preannuncia un derby molto interessante.

"Sarà un match molto sentito – ha commentato Lupori – per tanti motivi. All’andata l’abbiamo spuntata noi, ma, in questo momento, la Libertas è davanti di quattro punti in classifica e sta lottando per rimanere saldamente nelle prime otto posizioni. Noi veniamo da un periodo con buone prestazioni, in cui, però, ci sta mancando un po’ di lucidità, soprattutto nei momenti finali della partita. Siamo, però, contenti, perché diversi dei nostri giovani ragazzi stanno crescendo e stanno mettendo dentro minuti importanti all’interno di questo campionato difficile, e ben equilibrato".

"Questo derby – ha concluso il coach – è molto sentito dai ragazzi, perché diversi di loro hanno giocato nelle giovanili della Libertas e, quindi, c’è voglia di mettersi in evidenza e di vincere. Sono sicuro che sarà una bella partita e una bella serata di sport, davanti ai nostri supporters. Da coach non di Lucca sto cercando di immedesimarmi in questo derby il più possibile, raccogliendo più energia possibile per trasmetterla ai ragazzi".

Al. Lomb.