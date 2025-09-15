Qui Stosa Virtus. Capitan Calvellini e Filippo Guerra veri mattatori contro gli aretini

Il test amichevole di sabato sera disputato dalla Stosa contro Arezzo ha fornito delle buone indicazioni allo staff rossoblù. Al netto del punteggio finale di 90 a 80 in favore della Virtus, arrivato al termine di 4 periodi con punteggio azzerato a ogni fine quarto, quello che più conta sono i miglioramenti rispetto alle scorse uscite.

Nei primi 2 quarti di gioco, in cui la Stosa ha raggiunto anche le 20 lunghezze di vantaggio, si sono visti meccanismi offensivi oliati e una buona attitudine difensiva nonostante coach Evangelisti (foto) abbia lavorato sulla difesa solo nell’ultima settimana. Le trame di gioco dei rossoblù sono state fluide e si è vista da parte dei giocatori quella voglia di cercarsi che ha sottolineato anche lo stesso allenatore nel post partita.

Nei secondi 2 quarti la stanchezza e le rotazioni accorciate dall’assenza precauzionale di Gianoli e Braccagni hanno fatto sì che la partita diventasse un po’ spezzettata dai numerosi falli, con la Stosa arrivata in fondo con il fiato un po’ corto, concedendo agli avversari qualche canestro di troppo.

Venendo ai singoli, spiccano i 24 punti a testa di capitan Calvellini e Filippo Guerra, autentici mattatori dell’incontro, ma si sono viste anche ottime cose dal neoacquisto Morciano così come positive le prestazioni di Costantini, in netta crescita rispetto alle prime uscite Redaelli e dei giovani che non hanno fatto mancare il loro apporto in termini di energia e fisicità.

La Stosa tornerà al lavoro già oggi pomeriggio nella settimana che precede l’ultima amichevole del precampionato che si disputerà sabato 20 alle 19 a Cecina. Coach Evangelisti spera di poter avere a disposizione già da oggi sia Gianoli che Braccagni: il lungo classe 2003 sta smaltendo un fastidio alla schiena che lo attanaglia da alcune settimane, ma che non preoccupa più di tanto lo staff medico. Braccagni ha invece subito un leggero allungamento del muscolo della gamba nel corso della seduta di venerdì scorso. Anche per la guardia senese non si tratta di niente di grave.

Da oggi pomeriggio ripartirà anche la vendita degli abbonamenti stagionali per assistere alle gare interne della Virtus: tutti i giorni dalle 15 fino alle 19 si potranno acquistare le tessere presso il bar e la segreteria del PalaPerucatti.