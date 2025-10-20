Qui Virts. Stosa, sconfitta e note positive. Guerra: "Orgoglioso della squadra»

Dopo la sconfitta nel derby contro il Costone, la Stosa è pronta a tuffarsi in una nuova settimana di lavoro. I rossoblù ripartono senza punti in classifica, ma con nuove certezze tecniche e con la consapevolezza di essersela giocata alla pari contro la favorita numero uno per la vittoria del campionato. Anzi, in alcune fasi di partita la Virtus ha avuto in mano il pallino dell’incontro, dimostrando di essere una squadra solida e che ha messo in campo un gioco spumeggiante e delle idee tattiche di alto profilo, mettendo in seria difficoltà Masciarelli e soci.

Il primo obiettivo della settimana è certamente il recupero degli infortunati in vista di un match, quello di domenica prossima al PalaCorsoni contro La Spezia, che si annuncia sicuramente molto complicato. Gianoli, che al PalaOrlandi era probabilmente neanche al 50% della forma e che nel corso della settimana passata non si era praticamente mai allenato con il gruppo, svolgerà lavoro individuale differenziato anche nella giornata di oggi per cercare di recuperare la forma fisica giusta in vista del prossimo match.

Con lui anche Redaelli che è stato colpito da un fastidioso virus influenzale con febbre e uno stato di malessere diffuso che non gli ha consentito di scendere in campo nel derby. Nel post partita di sabato sera a prendere la parola, oltre a coach Evangelisti, è stato Filippo Guerra che ha elogiato la prestazione della squadra: "Abbiamo avuto un grandissimo impatto sulla partita - ha commentato il play della Stosa - proprio come ci aveva chiesto il coach in settimana. Nel proseguo della partita le rotazioni corte e il fatto che tanti di noi siamo stati in campo molti minuti ad un’intensità altissima ci ha impedito di arrivare a vincerla, ma sono contentissimo e orgoglioso della squadra e della prestazione. Il risultato è un po’ bugiardo e non rispecchia il reale andamento della gara, noi siamo una squadra giovane, dobbiamo lavorare e sappiamo cosa dobbiamo fare. È un processo che spero alla fine dell’anno ci porti a risultati positivi - ha concluso Guerra - ma di questo ne sono assolutamente convinto".