Qui Virtus. Divisa celebrativa per i 75 anni dalla fondazione

Il conto alla rovescia è iniziato: la Stosa è già pronta a fare il suo esordio nella prossima serie B interregionale. Domenica alle 18 al PalaCorsoni, nella gara di esordio in campionato contro Don Bosco Crocetta, la Stosa Virtus scenderà in campo con una divisa celebrativa per festeggiare i 75 anni della società. I completini, disegnati dal nuovo sponsor tecnico 2T Sport con il logo celebrativo ideato dalla tifosa Elisa Muzzi, saranno indossati solo in occasione della partita di domenica al termine della quale verranno ritirati e messi all’asta nelle prossime settimane, grazie alla collaborazione dello sponsor Guidoriccio casa d’aste.

Una divisa, quella realizzata dalla Virtus, che ha colpito tutti per la sua bellezza ed eleganza: in primis il colore, un blu scuro in cui nella parte bassa appare lo skyline di Siena. Nella parte frontale nel centro la scritta Virtus e il logo dei 75 anni mentre in alto sul retro compare la scritta 1950-2025. Oltre all’asta delle maglie indossate, la società rossoblu ha deciso di realizzare nelle prossime settimane anche 75 repliche in edizione limitata che saranno disponibili in tutte le taglie e fino ad esaurimento. Le canotte replica saranno disponibili solo su prenotazione.