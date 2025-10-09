Rabbia Sella: rimonta da -16 e torna a gioire. Devoe top scorer, ma la svolta è di Berdini

sella cento

83

unieuro forlì

76

SELLA : Scarponi 6, Tanfoglio 4, Conti 8, Berdini 15, Devoe 20, Moretti, Montano 3, Davis 14, Fall 5, Tiberti 8, Guerrieri n.e. Piazzi n.e. All. Di Paolantonio

UNIEURO FORLÌ: Allen 19, Gazzotti 5, Tavernelli 3, Gaspardo 3, Masciadri 9, Del Chiaro n.e. Aradori 19, Harper 16, Pinza n.e. Pepe 2, Berluti n.e. Romano n.e.

All. Martino

Parziali: 23-23, 41-49, 65-65

Arbitri: Vita, Bartolini e Tognazzo

Note: tiri da 3 Cento 9/25, Forlì 11/27, tiri da 2 Cento 24/40, Forlì 16/36, tiri liberi Cento 8/13, Forlì 11/14, rimbalzi Cento 39, Forlì 33.

Torna alla vittoria la Sella Cento, che nel primo turno infrasettimanale della stagione piega Forlì alla Baltur Arena dopo 40’ di gioco vibranti ed intensi, in cui la squadra di coach Di Paolantonio è riuscita a ribaltare l’inerzia dell’incontro dopo essere stata anche a meno 16. Avvio di partita molto equilibrato, con Harper e Allen che portano avanti Forlì, ma i biancorossi restano in scia e grazie agli 8 punti messi a segno da Devoe si va al primo mini riposo in perfetta parità, 23-23.

Inizio di secondo quarto tutto di marca Unieuro, parziale di 7-0 in 90 secondi per la squadra di coach Martino e time out obbligatorio Di Paolantonio. Cento fatica a trovare la via del canestro e concede molto a rimbalzo offensivo ai romagnoli, la forbice si dilata e Forlì tocca il +16 sul 27-43. Un positivo Scarponi guida la rimonta dei padroni di casa e la tripla di Berdini fa esplodere la Baltur Arena, si va all’intervallo sul punteggio di 41-49 per i romagnoli.

All’uscita dagli spogliatoi l’Unieuro torna nuovamente avanti in doppia cifra, ma la reazione della Sella non si fa attendere: 4 palloni recuperati di fila in difesa dai biancorossi, che rientrano prepotentemente in partita con gli appoggi al ferro di Conti e le triple di Berdini, poi è Tiberti ad impattare a quota 56. Le due squadre procedono a braccetto fino al 30’ 65-65. L’ultimo quarto si gioca in una bolgia assordante, la Benedetto XIV sorpassa con la tripla di Fall 68-67, poi Tanfoglio mette un canestro di grande personalità per il 73-67 a 4’e 30’’ dal termine. Devoe dalla lunetta regala il +10 a Cento sul 78-68, Harper, Allen e Masciadri sono gli ultimi ad arrendersi per Forlì che arriva fino a - 4. Nell’ultimo minuto di gioco i biancorossi sono lucidi a gestire gli ultimi possessi e Berdini e Devoe dalla lunetta fissano l’83-76 finale. Vittoria di carattere e voglia per la Sella Cento, che è riuscita a recuperare uno svantaggio di 16 punti e a vincere meritatamente davanti ad una Baltur Arena in festa. Domenica si torna nuovamente in campo, la Benedetto XIV farà visita a Rieti, squadra dove militano gli ex Palumbo e Piunti.

Risultati: Ruvo di Puglia-Mestre 71-79, Cento-Forlì 83-76, Urania Milano-Fortitudo Bologna 103-108 d. 2 t.s., Cividale-Rieti 75-84, Pistoia-Livorno 69-90, Brindisi-Scafati 77-73, Cremona-Avellino 68-78, Rimini-Bergamo 79-93, Verona-Torino 75-58, Roseto-Pesaro 80-89.

Classifica: Livorno 6, Rieti 6, Bologna 6, Mestre 6, Verona 6, Brindisi 6, Bergamo 4, Pesaro 4,

Pistoia 4, Torino 4, Rimini 4, Avellino 4, Scafati 4, Cento 4, Cremona 2, Milano 2, Roseto 2,

Cividale 2, Forlì 2, Ruvo di Puglia 0.

Michele Ferioli