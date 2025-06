Radio mercato: trattativa aperta per l’ala estone, fresca di promozione con Cantù. Nel mirino c’è il ritorno di Joonas Riismaa

Dopo le riconferma dei senatori Lorenzo Saccaggi e Gabriele Benetti, Pistoia si sta muovendo sul mercato per cercare le pedine giuste per completare il roster per la prossima stagione. Come detto sia dal direttore tecnico Alberto Martelossi che dal coach Tommaso Della Rosa, le prime mosse riguarderanno il completamento del reparto italiani in modo da avere il quadro completo in cui inserire i due americani che andranno a completare il mosaico.

E’ notizia dell’ultima ora che la società biancorossa stia provando a riportare a Pistoia Joonas Riismaa. Il classe 2002 è fresco di promozione nella massima serie con Cantù di coach Nicola Brienza che lo conosceva bene avendolo avuto con sé alla guida di Pistoia nella stagione 2021/2022. Riismaa in biancorosso è rimasto per due stagione dal 2020 al 2022 appunto, per poi passare a Brindisi dove anche lì è stato per due anni e lo scorso anno a Cantù con cui ha centrato la promozione.

L’eventuale ritorno di Riismaa sarebbe senza alcun dubbio un ottimo colpo di mercato visto che si tratta di un giocatore di talento, grande difensore e un buon realizzatore, un giocatore che conosce benissimo l’ambiente e soprattutto che può ricopre in A2 sia il ruolo di guardia che di ala. La trattativa c’è: bisognerà vedere se riuscirà a dare i suoi frutti anche perché la concorrenza è folta.

M.I.