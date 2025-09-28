Raggi all’esame Piombino: "Campo caldo, attenti"

Servirà una Tema Sinergie dai nervi saldi e dal gran carattere per espugnare il campo della Solbat Piombino, storica formazione della serie B che da sempre gioca in un palasport dove il calore del tifo è l’arma in più. Alle 18 al PalaTenda andrà in scena una vera e propria battaglia, ma i precedenti sorridono ai faentini, perché proprio a Piombino nell’unico precedente in terra toscana giocatosi nell’aprile del 2016, conquistarono la salvezza diretta nel loro primo anno in serie B. La Tema Sinergie, che dovrà fare ancora a meno di Romano, non dovrà avere alti e bassi come con San Severo, perché la Solbat ha uno dei cecchini della B Nazionale degli ultimi anni, lo statunitense Raivio.

La guardia è un ottimo tiratore e all’esordio sul campo del Loreto Pesaro ha segnato ben 27 punti. Piombino è un mix di gioventù ed esperienza e nel suo roster c’è anche l’ex di turno Ammannato, arrivato dopo la rinuncia al kosovaro Sheqiri dovuta ai problemi di tesseramento. "Per la prima volta giocheremo in un campo caldo e quindi dovremo essere bravi a reggere l’emozione e a interpretare la partita con la massima lucidità – sottolinea coach Lorenzo Pansa -. Piombino è una squadra molto aggressiva in attacco e in difesa e ha giocatori di grande impatto fisico che hanno esperienza come Raivio, Forti, Giunta e Ammannato. Raivio è il loro pericolo maggiore, come dimostrano i 27 punti all’esordio, e quindi dovremo essere bravi a limitarlo. Altri giocatori interessanti sono Ianuale e Buffo, che ho allenato a Moncalieri, e poi c’è Menconi, che pur venendo dalla B Interregionale ha una lunga esperienza nei senior e si è guadagnato il quintetto base all’esordio".

La Tema Sinergie vista all’esordio ha ben impressionato ed entusiasmato per lunghi tratti, ma nel finale a causa di alcune disattenzione ha fatto ritornare in partita San Severo fino al -2. In una gara che si preannuncia equilibrata come quella odierna, saranno vietati i cali di tensione.

"Piombino ha un roster con dieci rotazioni e alla prima di campionato ha vinto con autorità in casa del Loreto Pesaro. Per noi sarà quindi un bel banco di prova per mostrare altri segnali di crescita che devono partire da una difesa attenta dove bisognerà limitare i black out che spesso consentano ai nostri avversari di segnare. In attacco invece dovremo essere aggressivi e più puliti nelle esecuzioni".

