Raggi, fattore Vettori

La cooperativa del canestro. Le prime due giornate hanno mostrato tutta la forza del gruppo della Tema Sinergie e l’affiatamento di un roster che sta iniziando a trovare i migliori equilibri nonostante siano stati cambiati nove giocatori in estate. Certo, come ha detto più volte coach Pansa, sarà fondamentale giocare sempre ad alti ritmi, ma la vittoria sul difficile campo di Piombino, la seconda in altrettante gare disputate, ha già dato buoni segnali.

Vettori con 21 punti di media è il cecchino della squadra seguito da Van Ounsem con 18,5 poi c’è Mbacke che in Toscana ha piazzato una ‘doppia-doppia’ con 10 punti e 12 rimbalzi. A Piombino sono stati determinanti anche i 10 assist di Fragonara, le giocate di Fumagalli e rimbalzi di un Santiangeli che deve ancora trovare la sintonia con il canestro e iniziare a segnare come ha sempre fatto in carriera, ma tutti hanno dato il loto contributo, senza dimenticare che manca un elemento cardine come Romano, ancora fermo ai box. "Dobbiamo ancora lavorare tantissimo", ha dichiarato Pansa a fine gara ed è un monito per tenere la squadra sempre attenta. "Non era scontato che un gruppo giovane come il nostro riuscisse a vincere un finale punto a punto su un campo difficile come quello di Piombino – spiega la guardiaala Enrico Vettori -. Abbiamo commesso errori e non sempre abbiamo seguito il piano partita, ma ogni volta siamo rimasti uniti per superare il momento difficile, prendendo buoni tiri e difendendo bene. Credo che la chiave della vittoria sia stato il coinvolgimento nel gioco di tutti i giocatori, perché ognuno ha dato un contributo importante".

E adesso guai a sottovalutare la trasferta a Fabriano di domenica, squadra a secco di vittorie reduce da un -19 a Imola con la Virtus, ma sconfitta davanti ai suoi tifosi all’esordio di pochi punti dalla big Latina. "Non facciamoci ingannare dalla classifica, perché Fabriano quando gioca in casa si trasforma come ha sempre fatto vedere negli ultimi anni. Troveremo una squadra arrabbiata e che vorrà conquistare la prima vittoria e quindi bisognerà essere ancora più lucidi e attenti di quanto lo siamo stati a Piombino".

Luca Del Favero