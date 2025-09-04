Raggi, triple e amarcord. Grande festa per Vico

Raggisolaris Faenza 77 Baskers Forlimpopoli 64

RAGGISOLARIS FAENZA: Camparevic, Bianchi, Rinaldin, Mbacke 10, Vettori 7, Van Ounsem 8, Romano 22, Longo 3, Fragonara 18, Dellachiesa, Santiangeli 9, Al Alosy. All. Pansa.

BASKERS FORLIMPOPOLI: De Cesaris ne, Rossi 6, Brighi A. 5, Brighi L. 5, Ruscelli, Sampieri 2, Vico 21, Apparuti, Zoli, Benzoni 10, Fin 13, Bracci M. 2. All.: Tumidei.

Note - Parziali: 23-20; 44-36; 68-49

È stato all’insegna dell’amarcord e delle triple l’amichevole tra Raggisolaris e Baskers Forlimpopoli, neopromossa in B Interregionale. Gli occhi erano tutti puntati sull’ex di turno Vico, accolto con applausi e con uno striscione con scritto "Cambia la maglia il cuore no. Grazie Seba", ma al di là del lato sentimentale, il match ha dato buone indicazioni in casa faentina. Senza Fumagalli, impegnato con la nazionale di 3x3, coach Pansa ha provato molte tipologie di quintetto e ha trovato buone risposte da tutti. Sugli scudi sono andati capitan Fragonara, sempre più leader e autore di 18 punti con 5 triple, e Romano che ne ha segnati 22 con 4 tiri dalla lunga distanza.

Avvio scoppiettante all’insegna proprio del tiro da tre. I Raggisolaris colpiscono dalla lunga distanza con Fragonara (due volte), Vettori e Mbacke e si portano sul 18-8 poi qualche sbavatura difensive rimettono in carreggiata i Baskers, anche se il primo quarto lo vince Faenza 23-20 (anche questa gara si è giocato con il punteggio azzerato al termine di ogni quarto). Nel secondo i Baskers mantengono alta l’intensità e trovano in Vico un ottimo terminale (21 punti totali con 4 triple), ma Faenza risponde con Romano, che con 8 punti consecutivi, porta i suoi sul 14-9. La frazione la vincono i padroni di casa 21-16 (44-36 il punteggio complessivo).

Poi sale in cattedra Santiangeli che arma il braccio e i Raggisolaris vanno avanti 12-4 grazie anche alla grande pressione difensiva messa soprattutto sugli esterni ospiti. La differenza la fa però la maggiore fisicità dei faentini, bravi a segnare nel pitturato e a conquistare rimbalzi. Il quarto lo vincono così i Raggisolaris 24-13 suggellato dalla tripla di Fragonara. Negli ultimi dieci minuti inizia a sentirsi la stanchezza ed entrano anche i giovanissimi: i Baskers sono bravi a colpire al momento opportuno e a chiudere avanti 15-9. Finisce 77-64 per Faenza.

Luca Del Favero