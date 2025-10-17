Raggisolaris "Bravi, ma non nel secondo tempo"

Il massimo obiettivo con il minimo sforzo. Sono bastati i primi dieci minuti di partita alla Tema Sinergie per sbarazzarsi del Loreto Pesaro (30-14 il break per i manfredi), chiudendo in anticipo il match, tanto da potersi permettere anche di centellinare le forze in vista della battaglia di domenica in casa della Pielle Livorno. Certo, i marchigiani non hanno mai mollato fino alla fine, ma ai Raggisolaris è bastato giocare con il pilota automatico per respingere gli assalti degli avversari, centrando così la quinta vittoria in altrettante gare disputate.

Nonostante tutto non è stato però una partita positiva, perché nel secondo tempo c’è stato un calo di concentrazione, come dimostrano i soli 26 punti segnati contro i 52 del primo. Proprio questo aspetto è stato sottolineato da coach Lorenzo Pansa, che non vuole più vedere cali di tensioni, "La partita con Loreto Pesaro ha dato grandi notizie – spiega l’allenatore - perché con una squadra molto giovane siamo a cinque vittorie consecutive e non era per nulla scontato. Inoltre in questa partita eravamo chiamati ad una prova di maturità contro un avversario ancora senza vittorie, e sono situazioni che portano tanti rischi. Abbiamo avuto un ottimo impatto e disputato un grande primo tempo che ha deciso la partita".

Poi però ci sono le dolenti note. "Se vogliamo essere ambiziosi, nel senso di migliorare partita dopo partita, non possiamo più giocare un secondo tempo così insufficiente dove in difesa non c’è stata collaborazione e in attacco abbiamo cercato di risolvere i momenti difficili con giocate individuali. La vittoria non è mai stata in discussione, ma nel primo tempo abbiamo recuperato i tentativi di rimonta di Loreto Pesaro con il gioco di squadra, mentre nel secondo con giocate dei singoli. Serve più attenzione e su questo lavoreremo".

Una gara solida occorrerà già da domenica, quando la Tema Sinergie farà visita alla Pielle Livorno, una delle maggiori candidate alla promozione, che mercoledì ha perso con ampio scarto la sua prima partita a Latina, tirando molto male, come si vede dal 5/24 da tre. Il campo livornese è uno dei più caldi della B Nazionale e quindi occorre la solita sfrontatezza dei Raggisolaris che le sta permettendo di disputare una grande stagione. "Sarà una partita stupenda da giocare – afferma il playguardia Carlo Fumagalli, autore di 11 punti con Loreto Pesaro – in un clima caldissimo e sarà un’esperienza importante da vivere per una squadra giovane come la nostra".

Luca Del Favero