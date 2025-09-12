Raggisolaris, nuovo test. Oggi in campo a Jesi

Saranno a Jesi le prove generali di campionato della Tema Sinergie. Oggi e domani i faentini giocheranno nelle Marche al PalaTriccoli un quadrangolare, e curioso è che tutte le partecipanti sono inserite nello stesso girone di B Nazionale. Alle 18.30 i Raggisolaris affronteranno la giovanissima Virtus Imola nella prima semifinale e alle 21 ci sarà la sfida tra i padroni di casa di Jesi e la neopromossa Loreto Pesaro, guidata da Ceccarelli che nel 2014 portò il Basket Ravenna alla vittoria del titolo italiano dell’Under 19 Elite.

Domani alle 18.30 è in programma la finale per il terzo posto e alle 21 quella per il primo. Per la Tema Sinergie sarà un’occasione per migliorare gli automatismi di gioco in vista dell’esordio in campionato di domenica 21 settembre in casa con San Severo e stasera riavrà Fumagalli, assente la scorsa settimana in quanto gli Europei di 3x3, e Bianchi, infortunatosi alla caviglia nel ’Memorial Vianello’, mentre per Romano, lo staff medico deciderà all’ultimo. L’ala sta guarendo dal problema alla schiena che lo ha tormentato nelle ultime settimane, ma potrebbe essere lasciato a riposo precauzionale. Come affermato anche da coach Pansa al termine della gara con Ravenna, i Raggisolaris stanno crescendo e trovando un buon affiatamento dal lato difensivo e offensivo, ma pagano alcuni cali di tensione durante le partite e una sorta di ‘depressione’ nei momenti difficili.

Questi alti e bassi sono da limitare per trovare subito la forza di reagire e a venire incontro ai faentini ci sarà anche la condizione fisica, perché da lunedì scorso la squadra sta svolgendo la parte di scarico muscolare nella preparazione atletica e dunque le gambe saranno meno ‘pesanti’ rispetto alle ultime uscite.

Luca Del Favero