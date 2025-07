Raggisolaris, quarto colpo. Ingaggiato Valerio Longo

I Raggisolaris calano il poker e anche questa volta hanno scelto un giovane che già si è fatto valere in B Nazionale. Alla corte di coach Pansa è arrivato Valerio Longo, alapivot siciliana classe 2004 figlio della giocatrice Daniela Grande che ha giocato in A1 ad inizio anni Novanta, reduce da una buona stagione alla Bakery Piacenza, formazione che ha sbancato il PalaCattani lo scorso aprile. Longo è un pivot di movimento e un grande lottatore a rimbalzo e già dalla giovane età si è messo in luce nelle nazionali giovanili dall’Under 14 all’Under 18. Oltre che a Piacenza, ha giocato a Trapani in A2, nel settore giovanile della Fortitudo Bologna, in A1 ad Alba e agli Herons Montecatini e in B Interregionale a Cecina. A soli 21 anni ha dunque compiuto un vero e proprio giro d’Italia partendo dalla sua Sicilia.

"Ho grandissime motivazioni – spiega Longo – dopo una stagione nella quale ho vissuto bassi e alti, giocando pochi minuti ad inizio campionato per poi trovare sempre più spazio. Con questo spirito mi presento a Faenza, una società che mi ha davvero impressionato quando sono venuto a giocare al PalaCattani. La dirigenza è seria, nel club c’è molta organizzazione, il palazzetto è stupendo e il tifo è caloroso. Fondamentale è stato anche coach Pansa che mi ha fatto sentire importante sin dalla prima volta in cui ci siamo parlati, dandomi tanta fiducia. Non vedo l’ora di scendere in campo e di mettermi a disposizione dei compagni, come ho sempre fatto in carriera. Come giocatore, mi ritengo un atleta che mette in campo tanta energia e che si sacrifica in difesa e a rimbalzo".

Con Longo il reparto lunghi dei Raggisolaris è quasi completato, avendo anche Mbacke e Romano: manca soltanto un pivot d’esperienza. Il settore esterni invece, oltre al confermato Fragonara, si rinforzerà con Enrico Vettori, pure lui del 2004. "Longo è un ragazzo ancora giovane e in grande crescita – sottolinea il Direttore Sportivo, Andrea Baccarini -. Crediamo nelle sue qualità e che possa migliorare ancora, portando qualità nel settore lunghi. Nella scorsa stagione si è messo in luce soprattutto nell’ultima parte di campionato quando gli è stata data fiducia facendosi trovare pronto. L’allenatore crede in lui, Valerio è molto motivato da questa nuova esperienza e quindi ci sono tutte le premesse perché possa diventare un giocatore importante nel nostro roster".

Luca Del Favero