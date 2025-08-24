Raggisolaris, Rimini è di un’altra pasta. Faenza ko in amichevole. Bene Mbacke

Dole Rimini 71Raggisolaris Faenza 49(26-12; 40-23; 57-39)

DOLE RIMINI: Robinson 8, Leardini 4, Tomassini 6, Denegri 11, Sankare 2, Marini 8, Ogden 21, Pollone, Bonfè, Simioni 11, Ricci, Georgescu. All.: Dell’Agnello.Georgescu, All.: Dell’Agnello

RAGGISOLARIS FAENZA: Camparevic, Bianchi 2, Rinaldin 7, Mbacke 10, Vettori 14, Van Ounsem 6, Longo, Fragonara 3, Gorgati ne, Santiangeli 6, Fumagalli 1. All.: Pansa

Note. Parziali: 26-12; 40-23; 57-39

Buon test per i Raggisolaris in casa della Dole Rimini, big della serie A2. Nonostante la differenza di valori in campo (Rimini è costruita per vincere l’A2), Faenza conferma di avere grande intensità e affiatamento, restando sempre unita anche nei momenti più difficili. Ovviamente non sono mancati i cali di tensione e gli errori, ma tranne nel primo quarto dove Rimini ha tirato con altissime percentuali, tutte le altre frazioni sono state molto combattute. Pansa deve fare a meno di Romano, tenuto a riposo precauzionale per un leggero affaticamenti alla schiena, ma recupera Mbacke, assente mercoledì con Ravenna, grande protagonista a suon di rimbalzi, schiacciate e canestri. Rimini parte con un perentorio 18-2, ma i Raggisolaris reagiscono subito. L’intensità e l’ottima circolazione di palla permettono di ricucire fino al 12-20 con Mbacke che si mette in mostra segnando 7 punti.

L’attacco della Dole però gira a mille e così il primo quarto si chiude 26-12. I Raggisolaris ritornano in campo molto motivati e, nonostante continuino a litigare con il canestro, reggono l’urto con la difesa. I primi punti arrivano dopo oltre cinque minuti con Rinaldin, ma il punteggio dice 9-6 per i riminesi. Il periodo si chiude 14-11 per la Dole con la tripla siglata da Tomasini. Combattuto è anche il terzo, terminato 17-16 per Rimini, dove Faenza mostra la vena offensiva di Vettori, mentre nell’ultimo (14-10 per la Dole), vince la stanchezza.

Luca Del Favero