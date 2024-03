Rally. Angelo Pucci Grossi pronto a farsi valere sugli sterrati italiani

Tutto pronto per la seconda esperienza di Angelo Pucci Grossi nel Campionato italiano Rally Terra 2024. Il pilota riminese ripartirà dalla vittoria della Coppa Aci Sport Under 25 – Trofeo Pucci Grossi e dalla sesta posizione assoluta della classifica tricolore. Confermato nel ruolo di copilota Francesco Cardinali. Sei, gli appuntamenti che vedranno impegnato il pilota sugli sterrati italiani: il Rally Città di Foligno (9-10 marzo), il Rally Val d’Orcia (6-7 aprile), il Rally Adriatico (18-19 maggio), il San Marino Rally (21-23 giugno), il Rally dei Nuraghi e del Vermentino (25-27 ottobre) e il Rally delle Marche (23-24 novembre), appuntamenti validi anche per l’Mrf Rally Trophy Italia. "Ci sono tutti i presupposti per fare bene – è il commento di Angelo Pucci Grossi – dando il massimo per difendere il primato conquistato lo scorso anno nella categoria Under 25 e potendo contare su nuovi stimoli, come quelli proposti dal nuovo Mrf".