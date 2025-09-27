Raschi ricorda la Rimini di Ciani: "Sarà un bel ritorno, ma forza Rbr"
L’ex play dei Crabs venne allenato dall’attuale coach di Rieti, che oggi al Flaminio sarà l’avversaria della Dole
di Loriano ZannoniL’incrocio risale a 24 anni fa, quando la Rimini appena retrocessa in Legadue doveva sperimentare la seconda serie nella speranza di tornare presto tra gli eletti. La Serie A poi non è più tornata, ma non per colpe specifiche dei protagonisti di allora. La guida tecnica, in quell’edizione dei biancorossi datata 2001-2002, era stata affidata a Franco Ciani, che domani tornerà al Flaminio come capoallenatore di Rieti. A raccontare di quell’annata e dell’allora coach Franco Ciani è Andrea Raschi, allora in campo in A2 coi Crabs e oggi ancora sul parquet con la maglia del Bellaria Basket di Dr2.
"Stagione sfortunata, iniziata male per l’infortunio di tre giocatori da quintetto (Lee, Washington e Ruggeri) – racconta Raschi –. Ho giocato tanto, anche da play titolare, ma è chiaro che alla fine abbiamo pagato gli infortuni e l’inizio a livello di risultati non è stato dei migliori. Come spesso succede, a pagare è stato l’allenatore". Ciani è stato esonerato a gennaio. "Un allenatore unico, super, con un’umanità fuori dal comune e con competenze tecniche di altissimo livello. Non mi ha stupito che abbia fatto carriera, è una persona che porto nel cuore. Gli faccio un grosso in bocca al lupo, ma è chiaro che domenica il tifo è tutto per Rimini", non ha dubbi Raschi.
La Dole ha iniziato bene a Milano e, pur senza Camara, parte con i galloni di favorita nel debutto stagionale al Flaminio. "In questi anni è tornata la passione – prosegue Raschi –, è stata riaccesa la fiammella e il movimento ha ripreso gran vigore. Il ritorno nella massima serie? Non si può pronosticare nulla adesso, siamo all’inizio della stagione ed è stata giocata solo una partita ma, se si dovesse creare l’alchimia giusta, direi che i presupposti per fare bene ci sono tutti". Raschi intanto non si è mai fermato e ha giocato in quasi tutte le categorie della pallacanestro italiana, dalla Serie A in giù. Oggi Raschi è a Bellaria in Divisione Regionale 2, l’ex Promozione, e alla prima giornata affronterà la Morciano di un altro ex volto biancorosso, Thomas Calegari. "Dentro la mia testa sono ancora quel ragazzino che girava col pallone per andare a giocare con gli amici. Gli anni passano ma la passione è rimasta la stessa e mi diverto", conclude l’ex giocatore biancorosso.
Ancora disponibili i biglietti per la partita di domani contro Rieti. La società invita i tifosi a munirsi per tempo del tagliando, in modo tale di non dover incorrere nelle file nell’imminenza della partita che segnerà l’esordio stagionale al Flaminio per la Rinascita di coach Sandro Dell’Agnello.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su