Raschi ricorda la Rimini di Ciani: "Sarà un bel ritorno, ma forza Rbr"

di Loriano ZannoniL’incrocio risale a 24 anni fa, quando la Rimini appena retrocessa in Legadue doveva sperimentare la seconda serie nella speranza di tornare presto tra gli eletti. La Serie A poi non è più tornata, ma non per colpe specifiche dei protagonisti di allora. La guida tecnica, in quell’edizione dei biancorossi datata 2001-2002, era stata affidata a Franco Ciani, che domani tornerà al Flaminio come capoallenatore di Rieti. A raccontare di quell’annata e dell’allora coach Franco Ciani è Andrea Raschi, allora in campo in A2 coi Crabs e oggi ancora sul parquet con la maglia del Bellaria Basket di Dr2.

"Stagione sfortunata, iniziata male per l’infortunio di tre giocatori da quintetto (Lee, Washington e Ruggeri) – racconta Raschi –. Ho giocato tanto, anche da play titolare, ma è chiaro che alla fine abbiamo pagato gli infortuni e l’inizio a livello di risultati non è stato dei migliori. Come spesso succede, a pagare è stato l’allenatore". Ciani è stato esonerato a gennaio. "Un allenatore unico, super, con un’umanità fuori dal comune e con competenze tecniche di altissimo livello. Non mi ha stupito che abbia fatto carriera, è una persona che porto nel cuore. Gli faccio un grosso in bocca al lupo, ma è chiaro che domenica il tifo è tutto per Rimini", non ha dubbi Raschi.

La Dole ha iniziato bene a Milano e, pur senza Camara, parte con i galloni di favorita nel debutto stagionale al Flaminio. "In questi anni è tornata la passione – prosegue Raschi –, è stata riaccesa la fiammella e il movimento ha ripreso gran vigore. Il ritorno nella massima serie? Non si può pronosticare nulla adesso, siamo all’inizio della stagione ed è stata giocata solo una partita ma, se si dovesse creare l’alchimia giusta, direi che i presupposti per fare bene ci sono tutti". Raschi intanto non si è mai fermato e ha giocato in quasi tutte le categorie della pallacanestro italiana, dalla Serie A in giù. Oggi Raschi è a Bellaria in Divisione Regionale 2, l’ex Promozione, e alla prima giornata affronterà la Morciano di un altro ex volto biancorosso, Thomas Calegari. "Dentro la mia testa sono ancora quel ragazzino che girava col pallone per andare a giocare con gli amici. Gli anni passano ma la passione è rimasta la stessa e mi diverto", conclude l’ex giocatore biancorosso.

Ancora disponibili i biglietti per la partita di domani contro Rieti. La società invita i tifosi a munirsi per tempo del tagliando, in modo tale di non dover incorrere nelle file nell’imminenza della partita che segnerà l’esordio stagionale al Flaminio per la Rinascita di coach Sandro Dell’Agnello.