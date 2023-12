Ravenna. Belfor, il nuovo partner arriva da Verese

La Belfor, azienda multinazionale con sede a Cardano al Campo nella provincia di Varese, che da oltre 70 anni lavora per bonificare, risanare e ripristinare siti, impianti e strutture che hanno subito danni a seguito di incendi, allagamenti e calamità naturali, è un nuovo sponsor del Basket Ravenna. "Questa partnership, che nasce da una comune passione per la pallacanestro ma che si estende alla condivisione di valori sociali e culturali, rappresenta un passo significativo per la nostra crescita – afferma il Direttore Generale Giorgio Bottaro –. La nostra società ha un forte sistema di valori etici e morali che è stato apprezzato e rappresentiamo una comunità, non solo sportiva, con una particolare attenzione per i giovani e per il loro percorso di crescita: di questo ne siamo orgogliosi".