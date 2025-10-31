Acquista il giornale
Ravenna cede in casa a San Severo. Crisi OraSì: è il quarto ko di fila

I pugliesi passano al PalaCosta. Percentuali da incubo per Dron e soci: 35% da due e 28% da tre

di LUCA DEL FAVERO
31 ottobre 2025
Un passaggio di Paolin ’oscura’ il volto dell’avversario. In alto coach Auletta (Zani)

OraSì Ravenna

70

Allianz San Severo

79

ORASI’ RAVENNA: Feliciangeli, Brigato 15, Morena 2, Ghigo 7, Paolin 10, Jakstas 16, Paiano 3, Dron 11, Cena 6, Venturini ne, Catenelli ne, Saviotti ne. All.: Auletta

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Lucas 21, Morelli 6, Mobio 16, Gattel 3, Todisco 2, Petrushevski ne, Ndour 2, Gherardini 12, Bandini 2, Scredi ne, Bugatti 15. All.: Bernardi

Arbitri: Giovannetti – Scaramellini - Renga

Note. Parziali: 13-14; 31-31; 51-57. Tiri da 2: Ravenna: 16/46, San Severo: 18/44; Tiri da 3: Ravenna 5/18:, San Severo: 8/19; Tiri liberi: Ravenna: 23/28, San Severo: 19/26; Rimbalzi totali: Ravenna: 38, San Severo: 45 Uscito per falli: Dron e Jakstas e Ndour

Non esce dal tunnel l’OraSì che contro San Severo rimedia il quarto ko consecutivo. Una sconfitta figlia dei troppi errori e della mancanza di concretezza nei momenti chiave della gara. Un passo falso pesante considerando anche un calendario davvero duro all’orizzonte. L’OraSì parte forte andando sul 7-2 poi San Severo alza il ritmo e sorpassa sull’11-9 dando il via ad un match equilibratissimo dove regnano l’agonismo e gli errori. Il 31-31 dell’intervallo fotografa al meglio quanto accaduto nel primo tempo. Il copione non cambia, se non che Ravenna inizia a perdere troppi palloni anche in maniera banale.

San Severo prova una timida fuga andando sul 42-39, ma ci pensa Jakstas a riportare avanti i suoi sul 44-42. Poi sale in cattedra Lucas che dispensa punti e assist e sarà l’uomo del match. Ravenna non segna, mentre Lucas spara due triple e gli ospiti vanno sul 57-49. Paolin con sette punti filati risveglia i suoi dal torpore e li riporta sotto 58-59, ma ancora una volta Lucas accende San Severo e gli ospiti toccano la doppia cifra: 69-59. Non sembrano esserci le basi per una rimonta e invece Dron innesca il break di 6-0 riprendo i giochi sul 65-69. A spegnere gli entusiasmi è Bugatti che con cinque punti riporta San Severo sul 74-65. L’OraSì ci riprova e ricuce fino al 69-74, l’Allianz Pazienza mantiene i nervi saldi e tocca il 76-70 al 38’. Per Ravenna è sempre più dura perché il cronometro scorre e Jakstas e Dron devono uscire per falli.

Gli ospiti giocano col cronometro, l’OraSì non può far altro che ricorrere al fallo sistematico e così Morelli dalla lunetta chiude i conti sul 77-70 a 34’’ dalla fine. Classifica: Latina, Virtus Roma e Pielle Livorno 14; Luiss Roma**, Caserta* e San Severo 12; Faenza* e Ferrara 10; Jesi 8; Chiusi** e Andrea Costa Imola* 6; Ravenna*, Virtus Imola*, Quarrata e Casoria 4; Piombino*, Nocera, Loreto Pesaro e Fabriano 2. * gare in meno

Luca Del Favero

© Riproduzione riservata

