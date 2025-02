Ravenna. OraSì, un altro campionato falsato. Con l’addio di Chieti è terzultima

L’OraSì ha risposto nella maniera migliore all’ennesima ingiustizia subita dal ritiro di una avversaria durante il campionato. Due anni fa l’uscita di scena di Ferrara costò i playout che portarono poi alla retrocessione, mentre ora l’addio di Chieti ha fatto scivolare i giallorossi al terzultimo posto della classifica, cancellando la doppia vittoria con i teatini. In un simile scenario, aver vinto a Rieti è stato un bel segnale di carattere da parte della squadra, ben consapevole di dover sudare per arrivare al quintultimo posto ed evitare i playout (l’ultima non retrocederà più al termine della regular season).

Nella nuova classifica, che sarà ufficializzata nei prossimi giorni, l’OraSì ha 16 punti come Sant’Antimo e ha già usufruito del turno di riposo, Davanti ha un gruppo di squadre a 18 composto da Piombino, Cassino e Salerno, mentre a 20 ci sono San Severo e Caserta. Considerando che Latina a -6 e Rieti a -8 sembrano distanti, Ravenna dovrà guardare soltanto chi la precede.

Con San Severo lo scontro diretto è a favore, mentre con Sant’Antimo, Salerno e Piombino dovrà ribaltare il -5 dell’andata. Basterà la vittoria con Cassino (+16) e con Caserta (+5). Riguardo al mercato, un playguardia d’esperienza sarebbe necessario, e la strategia potrebbe essere quella di guardare in B Interregionale: un profilo interessante è il 27enne Mattia Coltro, che presto si svincolerà dalla Valsugana Basket, pure lei costretta ad abbandonare il campionato. Domenica intanto al PalaCosta arriva la Gema Montecatini in un match molto duro che servirà a preparare la trasferta a Cassino di sabato 15, match da vincere ad ogni costo.

La nuova classifica (tra parentesi i punti tolto dopo l’esclusione di Chieti): Roseto (-2) 44; Gema Montecatini* (-2) 34; Ruvo di Puglia (-2) e Pielle Livorno 32; Virtus Roma (-2) e Luiss Roma (-2) 30; Herons Montecatini (-2) e Chiusi 28; Jesi* (-2) 26; Fabriano 22; Caserta (-2) e San Severo 20; Piombino* (-2), Cassino e Salerno 18; Sant’Antimo (-4) e Ravenna* (-4) 16; Latina* (-2) 10; Rieti (-2) 8. * già riposato

Luca Del Favero