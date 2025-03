Ravenna. OraSì, una stagione senza pace. A Jesi serve un’impresa

In campo a Jesi ma con il pensiero rivolto a Chieti e all’ennesima beffa. L’OraSì alle 18 giocherà in casa della General Contractor Jesi, in piena corsa per uno dei primi sei posti, e sarà amareggiata per quanto accadrà nelle prossime ore. I presagi di coach Gabrielli dei giorni scorsi purtroppo erano fondati ed infatti Chieti da oggi è esclusa dal campionato, un’uscita che rivoluzionerà la classifica e toglierà a Ravenna i quattro punti conquistati contro i teatini. L’Orasì si ritroverà con soltanto due punti di vantaggio sulla zona playout (non ci sarà più la retrocessione diretta e le ultime quattro disputeranno gli spareggi incrociati con il girone A), dovendo quindi riconquistare la salvezza nelle restanti nove giornate.

L’uscita di Chieti, che venerdì aveva salutato i giocatori, sarà automatica e verrà ufficializzata nei prossimi giorni, visto che ieri non si è presentata a Fabriano come aveva già fatto un mese con la Gema Montecatini. La seconda rinuncia ad una gara comporta l’esclusione dal campionato. L’OraSì dovrà però concentrarsi solo su Jesi una delle due squadre che è riuscita a battere la capolista Roseto. In giallorosso debutterà Malaventura e tatticamente potrebbe rivedersi un quintetto molto piccolo con Ferrari da pivot, situazione vista con Roseto e che ha convinto. "Jesi è una squadra difficilissima da affrontare – sottolinea coach Andrea Gabrielli –. Non fa giocare gli avversari costringendoli a ritmi bassi ed è brava a chiudere l’area. Con questa strategia ha superato avversarie importanti e quindi dovremo essere molto pazienti e provare ad imporre i nostri ritmi non perdendo mai la concentrazione, perché davanti avremo giocatori di grande esperienza e qualità. Di Emidio, Bruno, Cena, Petrucci e Zucca giocano in questo campionato da molti anni e perfetto è stato anche l’innesto di Vettori, under arrivato da Chieti e ottimo tiratore, già ben inseritosi nel gioco".

l.d.f.