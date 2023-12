Ravenna passa a Jesi. Il terzo quarto costa caro

GENERAL

78

ORASI RAVENNA

82

GENERAL : Varaschin 10, Carnevale ne, Bruno 9, Filippini 18, Merletto 13, Nisi ne, Valentini 2, Rossi 14, Marulli 9, Casagrande 3. All. M. Ghizzinardi.

ORASI RAVENNA: Restelli 5, Panzini 3, Nikolic 16, Ferrari 7, Paolin 12, Onojaife 2, Bedetti 17, Guardigli, Dron 6, De Gregori 14, Laghi ne. All. M: Bernardi.

Arbitri: Scaramellini (Pu) e Ricci (Pg).

Parziali: 21-21, 37-43, 52-64, 78-82.

di Gianni Angelucci

Ravenna sbanca il Palatriccoli e conferma il trend positivo in campionato (quinta vittoria consecutiva). Jesi paga la serata no del collettivo solo in parte riscattata da un ultimo quarto da miracolo (quasi) sfiorato. Bedetti fa il pieno in attacco, tutti suoi i primi 9 punti giallorossi (7-9) dopo 4’. Jesi fatica a trovare ritmi e geometrie, più reattiva sotto le plance l’Orasi tiene botta e trova il + 4 (15-19 al 7’). Con Valentini, Bruno e Varaschi la General sembra ritrovare un minimo di fluidità (sul fronte opposto esordio dell’ex dorico Panzini) Marulli e Fillppini dall’arco danno il la alla mini fuga 31-24 al 14’. Peccato duri poco: l’Orasi si fa un giro in Ferrari (7 dell’ala nel secondo quarto) trova solo una parziale opposizione della difesa di casa nelle scorribande all’interno del pitturato orange. Di Panzini la tripla del sorpasso (36-37 al 17’). General disarmata in attacco, 4 punti in 6 minuti la dicono lunga sulle difficoltà di trovare soluzioni vincenti contro una difesa ben organizzata.

Il meno 6 all’intervallo lungo non lascia presagire niente di buono. Cosa che puntualmente si verifica in avvio di terza frazione, Jesi in rottura prolungata, giallorossi padroni del campo, vantaggio dilatato fino al più 15 49-64 del 29’. Sembra finita. Ma nei 10 minuti finali Jesi tira fuori orgoglio e attributi, ma è troppo tardi. Serie impressionate dall’arco e partita incredibilmente riaperta, nei minuti finali Ravenna mantiene il minimo vantaggio, Jesi paga lo sforzo di una coraggiosa rimonta che non riuscirà a completare.