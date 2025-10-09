Ravenna, primo sorriso al PalaCosta. Dron guida la truppa contro Nocera

OraSì Ravenna 83Power Basket Nocera 73

ORASI’ RAVENNA: Naoni, Feliciangeli 7, Brigato 14, Morena 2, Ghigo 9, Paolin 14, Jakstas 9, Paiano, Dron 21, Cena 7, Catenelli ne. All.: Auletta

POWER BASKET NOCERA: Donadio 16, Misolic 2, Czerapowicz 12, Soliani 4, Matrone 6, Monkovic 8, Truglio 8, Guastamacchia, Cappelletti 10, Saladini 7. All.: Sanfilippo

Arbitri: Tallon – De Rico - Cavinato

Note. Parziali: 23-10; 43-37; 70-57.Tiri da 2: Ravenna: 25/47, Nocera: 10/25;Tiri da 3: Ravenna: 8/23, Nocera: 13/27; Tiri liberi: Ravenna: 9/14, Nocera: 14/17;Rimbalzi: Ravenna: 30, Nocera: 37.

L’OraSì brinda con una vittoria il debutto casalingo, regolando una Nocera parsa spesso uno sparring partner e rimasta in scia soltanto con le alte percentuali da tre punti. L’unica nota stonata è l’infortunio alla spalla di Naoni accusato nel primo quarto che non gli ha più permesso di rientrare. Donadio mette per primo il nome sul referto con la tripla del 3-0, poi arriva la travolgente marea giallorossa. Il gioco veloce e l’aggressività difensiva permettono di piazzare un break di 16-0, con i campani che restano annichiliti. Tutti i giocatori dell’OraSì mettono la firma e al primo riposo Ravenna conduce 23-20. L’inerzia non cambia e Brigato dalla lunga distanza fissa il 31-16, poi Jakstas commette il secondo fallo e deve accomodarsi in panchina.

La Power Basket si sveglia e ricuce fino al 25-31, ma grandi demeriti sono dell’OraSì che non è più concentrata, come dimostra il canestro subito all’uscita dal time out chiesto da Auletta. Per fortuna c’è Dron che prende per mano i suoi riportandoli avanti in doppia cifra (42-29), ma l’OraSì non capitalizza il gioco creato e all’intervallo il vantaggio è di sole sei lunghezze, 43-37, con Nocera che segna ben 7 triple sulle 12 tentate. Ravenna esordisce nel secondo tempo con un break di 6-0 (49-37) poi è una sfida tra la coralità dei giallorossi (dove però si mette in luce un Paolin in versione cecchino) e le incredibili percentuali da tre punti di Nocera, che ne segna cinque nel solo terzo periodo.

L’OraSì risponde sempre colpo su colpo e al 30’ comanda 70-57. È la fuga decisiva: l’ultimo quarto è un monologo giallorosso e, come era prevedibile, Nocera ‘smette’ di segnare da tre punti, unica sua ancora di salvezza per tutta la partita. L’OraSì vince e arriva nel modo migliore al derby di domenica in casa di Faenza.

Classifica: Faenza, Latina, Pielle Livorno, Caserta e Virtus Roma 6; Luiss Roma*, Ferrara e Ravenna 4; Chiusi**, Virtus Imola*, San Severo, Jesi e Piombino 2; Casoria, Fabriano, Andrea Costa Imola*, Loreto Pesaro, Nocera e Quarrata 0. * gara in meno

Luca Del Favero