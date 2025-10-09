Ravenna, primo sorriso al PalaCosta. Dron guida la truppa contro Nocera
OraSì vincente all’esordio interno. Il capitano ne mette 21. Unica nota stonata l’infortunio alla spalla di Naoni
OraSì Ravenna 83Power Basket Nocera 73
ORASI’ RAVENNA: Naoni, Feliciangeli 7, Brigato 14, Morena 2, Ghigo 9, Paolin 14, Jakstas 9, Paiano, Dron 21, Cena 7, Catenelli ne. All.: Auletta
POWER BASKET NOCERA: Donadio 16, Misolic 2, Czerapowicz 12, Soliani 4, Matrone 6, Monkovic 8, Truglio 8, Guastamacchia, Cappelletti 10, Saladini 7. All.: Sanfilippo
Arbitri: Tallon – De Rico - Cavinato
Note. Parziali: 23-10; 43-37; 70-57.Tiri da 2: Ravenna: 25/47, Nocera: 10/25;Tiri da 3: Ravenna: 8/23, Nocera: 13/27; Tiri liberi: Ravenna: 9/14, Nocera: 14/17;Rimbalzi: Ravenna: 30, Nocera: 37.
L’OraSì brinda con una vittoria il debutto casalingo, regolando una Nocera parsa spesso uno sparring partner e rimasta in scia soltanto con le alte percentuali da tre punti. L’unica nota stonata è l’infortunio alla spalla di Naoni accusato nel primo quarto che non gli ha più permesso di rientrare. Donadio mette per primo il nome sul referto con la tripla del 3-0, poi arriva la travolgente marea giallorossa. Il gioco veloce e l’aggressività difensiva permettono di piazzare un break di 16-0, con i campani che restano annichiliti. Tutti i giocatori dell’OraSì mettono la firma e al primo riposo Ravenna conduce 23-20. L’inerzia non cambia e Brigato dalla lunga distanza fissa il 31-16, poi Jakstas commette il secondo fallo e deve accomodarsi in panchina.
La Power Basket si sveglia e ricuce fino al 25-31, ma grandi demeriti sono dell’OraSì che non è più concentrata, come dimostra il canestro subito all’uscita dal time out chiesto da Auletta. Per fortuna c’è Dron che prende per mano i suoi riportandoli avanti in doppia cifra (42-29), ma l’OraSì non capitalizza il gioco creato e all’intervallo il vantaggio è di sole sei lunghezze, 43-37, con Nocera che segna ben 7 triple sulle 12 tentate. Ravenna esordisce nel secondo tempo con un break di 6-0 (49-37) poi è una sfida tra la coralità dei giallorossi (dove però si mette in luce un Paolin in versione cecchino) e le incredibili percentuali da tre punti di Nocera, che ne segna cinque nel solo terzo periodo.
L’OraSì risponde sempre colpo su colpo e al 30’ comanda 70-57. È la fuga decisiva: l’ultimo quarto è un monologo giallorosso e, come era prevedibile, Nocera ‘smette’ di segnare da tre punti, unica sua ancora di salvezza per tutta la partita. L’OraSì vince e arriva nel modo migliore al derby di domenica in casa di Faenza.
Classifica: Faenza, Latina, Pielle Livorno, Caserta e Virtus Roma 6; Luiss Roma*, Ferrara e Ravenna 4; Chiusi**, Virtus Imola*, San Severo, Jesi e Piombino 2; Casoria, Fabriano, Andrea Costa Imola*, Loreto Pesaro, Nocera e Quarrata 0. * gara in meno
Luca Del Favero
