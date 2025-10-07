Rbr a caccia di continuità contro Bergamo. Ma bisognerà limitare il duo Harrison-Hogue

Difesa e continuità, le parole d’ordine in casa Dole sono ormai chiare. Nel segno di una corazza imperforabile, ma anche di un rendimento sempre costante, i biancorossi hanno sbancato il campo di Cremona. Una fuga nel secondo quarto è bastata, perché poi i padroni di casa non sono mai tornati nemmeno a due possessi di distanza. Il tutto con grande autorevolezza e buone risposte da parte dei singoli. I soliti esterni, ma anche una coppia di lunghi come quella composta da Ogden e Simioni, che ha prodotto in cooperativa 37 punti e 17 rimbalzi. E allora l’assenza di Camara si sente un po’ meno, anche se rimane di strettissima attualità.

La Dole attende ancora il responso medico che potrebbe accendere il semaforo verde per gli allenamenti del centro senegalese, ma va escluso, a meno di clamorose sorprese, che il giocatore possa mettere piede in campo tra domani, quando Rbr ospiterà Bergamo, e domenica, quando andrà a far visita a Mattia Ferrari e la sua Mestre. La squadra allora si concentra sul secondo impegno nel giro di tre giorni, quello di domani al Flaminio col Gruppo Mascio allenato da Andrea Zanchi. Bergamo ha giocato solo due partite finora, perdendo a Pistoia e vincendo domenica in casa con Roseto. Tanto del potenziale offensivo è affidato alla guardia D’Angelo Harrison, a Treviso negli ultimi due anni e adesso a prendere per mano l’attacco orobico.

Per lui 24 di media nelle prime due partite col 54% da tre, non passa di certo inosservato. Il centro è una conoscenza recente di Rbr, perché è stato colonna della Cantù promossa in Serie A al termine della serie finale di giugno. Si tratta di Dustin Hogue, non certo un colosso ma sublime nelle piccole cose (12 punti e 7.5 rimbalzi di media). In ala Mattia Udom, uno che dà anche una grossa mano a rimbalzo, e Andrea Loro (11.5 punti), mentre in posizione di play sta cominciando le partite Matteo Bogliardi.

Dalla panchina di Bergamo inoltre possono uscire giocatori importanti per la categoria come Bossi, Bartoli e Lombardi, che possono essere a turno incisivi anche in attacco. La Dole vuole portare la verve vista domenica anche al Flaminio, magari anche col supporto di una percentuale da tre punti in crescita, per andare a cogliere la prima vittoria casalinga che con Rieti non è arrivata. Una delle buone notizie della gara di Cremona è che Rbr l’ha spuntata senza fare faville dall’arco (30%). In sintesi: bastano un paio di triple in più per volare, dando per assodate difesa e continuità nell’arco dei 40’.

Loriano Zannoni