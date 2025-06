Rbr a caccia di una combo infallibile. Tra il rebus Robinson e nuovi arrivi. Rimini va sul sicuro con Bolognesi. Confermato il direttore tecnico

Rbr e Alessandro Bolognesi continuano insieme. Si conclude nel migliore dei modi per Rimini il tira e molla tra la società e il direttore tecnico su cui, nei giorni scorsi, si erano alternate voci di valigia in mano a trattative serrate per la permanenza. Alla fine, il pollice verso non è arrivato e l’ex Montegranaro e Napoli ha firmato un biennale che lo conferma alla guida tecnica di Rbr anche per la prossima stagione. "Sono molto contento di continuare il mio rapporto con Rbr e di farlo con un progetto pluriennale – ha gioito lo stesso Bolognesi –, perché qui ho trovato un club molto ambizioso le cui ambizioni vanno di pari passo con le mie. Continuerò a lavorare insieme ad uno staff con cui mi sono trovato benissimo e come sempre, il nostro obiettivo è quello di far sognare la nostra tifoseria e i nostri appassionati".

Un sogno per il quale i movimenti di mercato sono già cominciati, sempre a caccia della ’mano vincente’. Le ’carte’ biancorosse d’altronde sono di valore, lo sono eccome. Ma resta da sbrogliare per Bolognesi e il suo staff il ’nodo Robinson’. Intanto, dopo la pesante perdita di Justin Johnson, la Rinascita si è subito giocata una carta importante con Mark Ogden. Un asso, a livello di talento puro non inferiore a JJ. Chimica, attitudine e impatto andranno verificati, ma resta un nome di prestigio per la seconda serie italiana. Due conferme ufficiali che sono attese a breve invece sono quelle di Marini e Camara. Il primo, mvp della regular season di A2, rimane nell’élite degli italiani del secondo campionato. Il secondo è cresciuto nel corso dell’anno, ha mostrato grande potenziale e ha ancora margini enormi. Il giocatore si giocherà il posto in quintetto con Alessandro Simioni, anche lui in odore di permanenza a cui manca solo la conferma ufficiale. L’ala piccola del quintetto invece cambierà e sarà con ogni probabilità Luca Pollone, in arrivo da Forlì. Via Anumba, alla Fortitudo, e via Conti, il rebus resta legato al futuro di Gerald Robinson.

L’americano, col contratto anche per la prossima stagione, rimane un giocatore di altissimo livello, sceso quasi a sorpresa in A2 nella scorsa estate. Un asso vero e proprio, ma comunque con 36 primavere sulle spalle. Le strade sono due. Quella di una conferma, e a quel punto il quintetto biancorosso sarebbe già definito, o quella di un addio. Per questa ipotesi, però, serve che si presentino in sede società interessate, con l’ipotesi Brindisi che sembra tramontata. Se Robinson dovesse salutare, Rbr andrebbe allora subito alla ricerca di un nuovo play americano. Mentre dalla panchina la situazione sembra ancor più definita con le conferme di Tomassini, Grande e l’arrivo di Leardini. La seconda ala? Da non sottovalutare l’ipotesi di una chance importante per il classe 2007 Sankare.

Loriano Zannoni