Rbr a un bivio, aspettando Piacenza. Match che può cambiare la stagione

La quota playoff? Lontana 6 punti, sul gradino di chi ne ha 10 come Piacenza e Cento, settima e ottava. Rbr guarda alla gara di domenica come tentativo fondamentale per rimanere in corsa, per dare un senso a un girone di ritorno che inizierà subito con la gara più calda, quella più importante. Due vittorie e 4 punti sono il magro bottino di un girone d’andata gravemente insufficiente per RivieraBanca. Accorciare la distanza dall’ottava a -4, magari con un pensierino alla differenza canestri da ribaltare (Assigeco +8 all’andata) sarebbe ben diverso da sprofondare a 8 punti di distacco. Una gara che può cambiare la stagione.

Giova ricordare la formula di questa A2. Al termine del ritorno, quindi dopo 22 partite, verrà giocata una fase a orologio di 10 gare in cui ogni squadra affronterà in casa le cinque dell’altro girone che la seguono in classifica e fuori casa le cinque che la precedono. Ad esempio, la prima del rosso avrà tra le mura amiche 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª del verde, mentre andrà in trasferta contro 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª. I punti si sommano a quelli della prima fase. Le prime otto dei due gironi avranno accesso ai playoff, mentre la 12ª squadra di ogni raggruppamento retrocederà direttamente. 9ª, 10ª e 11ª dei gruppi rosso e verde si scontreranno in dieci partite di andata e ritorno al termine delle quali finiranno in B altre quattro squadre.

Ecco perché arrivare almeno ottavi al termine delle 32 gare significherebbe innanzitutto salvarsi, più che fare i playoff. L’imbuto dei playout è strettissimo e i rischi, dal nono posto in giù, saranno enormi per tutti.

Ma qual è la quota playoff? In questo momento accederebbero alla postseason le squadre con il 45% di vittorie, almeno in questo girone rosso. Anche ipotizzando eventuali cali repentini di chi ha fatto bene, oppure risalite di chi ha giocato fin qui in maniera un po’ appannata, è possibile ipotizzare che sarà una percentuale che verrà mantenuta. Con queste premesse, servirebbero 15 vittorie totali per centrare l’obiettivo. Rbr, che non può prescindere da rosicchiare punti a quelle che lottano per lo stesso obiettivo, dovrebbe dunque portarne a casa 13 delle rimanenti 21. Necessario dunque mantenere il Flaminio sostanzialmente inviolato e centrare pure qualche colpo esterno. Passare dal 18% di successi dell’andata al 62% del resto della stagione, ritorno e orologio. 30 punti. Non semplice. Quasi un miracolo. Un tentativo però va fatto, perché altrimenti il rischio è enorme.

Loriano Zannoni