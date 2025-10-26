Rbr alle prese con il tabù Flaminio: "In un derby così serve continuità"

È il giorno del derby e alle 18 infortuni, assenze e considerazioni sparse sul rendimento dei giocatori lasceranno spazio alla palla a due e a 40 minuti di fuoco. A un match che la Dole ha bisogno di vincere per sfatare l’incredibile tabù Flaminio, con la squadra a zero vinte e due perse sin qui nel palazzetto di casa. Una gara presumibilmente intensa, da vivere anche sui nervi ma in cui dovrà essere il basket giocato a far pendere l’ago della bilancia dalla parte di Rbr. Cosa serve? Continuità. "Abbiamo bisogno di quella, innanzitutto – conferma Sandro Dell’Agnello -. Giocare senza sbandamenti, per tutta la durata della partita. Non come a Verona dove, dopo due quarti eccellenti, non siamo riusciti a esprimerci nella stessa maniera nel terzo periodo. Quando abbiamo trovato continuità, abbiamo vinto. Quando non l’abbiamo fatto, abbiamo perso".

La squadra, come noto, sarà senza Sankare e Leardini, col primo forse in panchina per onor di firma ma comunque con entrambi ancora lontani dal poter tornare in campo. Complicato pensare che la Dole che affronterà mercoledì Roseto possa essere diversa da quella di oggi. Si ruota a otto. "Purtroppo per noi il fatto che manca qualcuno è diventato la normalità", si rammarica Dell’Agnello, che ha appena ritrovato Camara, al debutto domenica scorsa a Verona, ma deve fare a meno di due elementi del reparto ali. "Non abbiamo mai fatto un allenamento al completo in stagione – prosegue il coach biancorosso -, ma si fa di necessità virtù e bisogna guardare al presente, all’immediato. Il nostro più grande desiderio per questo derby è uscire dal campo festeggiando la vittoria assieme ai nostri tifosi". La Victoria Libertas porterà al Flaminio anche il play-guardia Kay Felder, che ha ricominciato ad allenarsi con la squadra a metà settimana dopo lo stop per il guaio muscolare al bicipite femorale destro. Resta top secret la decisione su un suo eventuale utilizzo già nella partita di oggi.

"Pesaro ha diversi giocatori di valore – avverte Dell’Agnello -. Una squadra valida, che sta segnando con medie altissime e che ha il primo attacco del campionato. Hanno in Bucarelli un grande creatore di gioco e in Miniotas un lungo molto pericoloso sulle tacche. In più, una batteria di tiratori che può far male a ogni possesso. Noi però vogliamo rifarci e uscire vincenti da questa partita". È l’inizio di un’altra settimana da tour de force, con Roseto a far capolino mercoledì al Flaminio e con la trasferta di Livorno in programma domenica 2 novembre.

Loriano Zannoni