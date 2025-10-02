Rbr alle prese con la grana Camara. Out da Ferragosto: ora nuove visite

La settimana in casa Dole è divisa tra le considerazioni sullo stato di salute di Gora Camara e la preparazione della partita di domenica a Cremona. Il centro senegalese è atteso a breve (venerdì) a un altro consulto, un test che dovrà dire tanto sulle possibilità di rientro immediato agli allenamenti. Va ricordato: Camara si è infortunato alla caviglia in Senegal – Egitto del 14 agosto, vale a dire la seconda partita di Afrobasket della sua squadra dopo il +35 dell’esordio sull’Uganda. Nel primo match Camara aveva chiuso con una doppia – doppia da 14 punti e 13 rimbalzi. Nel secondo, anche in questo caso in quintetto, 3’09“ in campo e poi il brusco stop, con successivo trasporto a braccia negli spogliatoi. Le prime informazioni dall’Angola, sede di Afrobasket, parevano rassicuranti, tanto che, per un’eventuale finale, si erano fatte rumorose le voci su un possibile rientro.

Poi il Senegal ha perso in semifinale e non se n’è fatto niente, ma il giocatore sembrava poter riprendere con tranquillità una volta tornato a Rimini e osservato un breve periodo di pausa. Invece la data di domani segnerà i 50 giorni di stop, oggettivamente tanti. La squadra rimane piena di talento e con tante possibilità di far male alle difese avversarie, ma Camara rappresenta un tipo di giocatore che in questo momento non esiste a roster. Alessandro Simioni, al di là dell’eccellente rendimento in questo avvio di stagione, è un pariruolo che occupa spazi diversi, che è capace di aprirsi meglio per colpire dall’arco ma che rolla meno. Anche in difesa le caratteristiche sono differenti, con Camara più verticale e rapido a stoppare o a far alzare le parabole degli avversari e Simioni più pronto nel posizionamento individuale e nel sapere dove stare.

È anche chiaro che, pur non essendo un rimbalzista feroce, Camara può dare una grossa mano sotto i tabelloni e alla Dole serve tanto. Intanto la A2 va avanti. Martedì sera si è giocato il posticipo della seconda giornata tra Pesaro e Livorno, con la squadra di Leka sconfitta in casa 62-78 (22 di Woodson per i labronici).

La nuova classifica: Brindisi e Torino 4; Cento, Cremona, Cividale, Bologna, Avellino, Rimini, Verona, Mestre, Roseto, Milano, Rieti, Scafati, Pistoia, Forlì e Livorno 2; Bergamo, Pesaro e Ruvo 0. Bergamo e Pesaro una partita in meno.

Loriano Zannoni