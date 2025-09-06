Rbr, brilla la stella Denegri. "Voglio essere protagonista. L’ambizione della società mi ha convinto a venire»

di Francesco ZuppiroliDalla piada della Lella alla Champions League disputata l’anno scorso con Tortona. E poi la bici acquistata per gironzolare sul lungomare e i ricordi di un’annata pigliatutto con la Vanoli Cremona, l’ultima volta che Davide Denegri ha calcato i parquet di serie A2. È stata una presentazione ufficiale a tutto campo quella della guardia piemontese arrivata come ciliegina sulla torta del mercato estivo della Dole Basket. Denegri, classe 1998 con un passato anche a Casale e Ravenna, è già a misura di Rimini e viceversa, come ha rimarcato lo stesso Davide ricordando "l’entusiasmo" con cui quest’estate ha firmato il contratto che lo legherà alla Rinascita per due stagioni.

"Ho deciso di sposare il progetto di Rimini perché la società mi ha fatto capire sin da subito che qui le cose si fanno sul serio – ha messo in chiaro Denegri al centro del palco allestito nel centro commerciale ’Le Befane’, dove ieri si è tenuta la presentazione –. Il direttore Bolognesi ci ha messo veramente poco a convincermi, proponendomi l’opportunità di tornare ad essere protagonista in un contesto ambizioso, come lo sono io. Ho perciò ritenuto di accettare la sfida di scendere di categoria rispetto alla serie A, accettando anche il maggior fardello di responsabilità che ne consegue". Denegri, infatti, rappresenta per la Rinascita quel tassello preso per "fare la differenza", ha ammesso lo stesso direttore tecnico Alessandro Borghesi, e portare alla Dole Basket quel pizzico di "solidità, esperienza e personalità" che è mancato in finale contro Cantù per poter compiere il balzo decisivo.

"Non gioco in A2 da due anni, da quando passai un’annata fantastica con Cremona, vincendo tutto il possibile. E credo che quest’anno Rimini possa essere competitiva a quel livello lì – ha vaticinato Denegri –. In squadra abbiamo giocatori di talento, con cui si sposano al meglio le mie caratteristiche". Caratteristiche di chi non disdegna il cambio d’abito da guardia a playmaker e ritorno, accostandosi alla perfezione sia alla regia di Robinson che a una direzione d’orchestra in autonomia. "Il meglio di me l’ho sempre dato in posizione di guardia, ma ho nelle corde il ruolo del play e voglio mettere queste qualità a servizio di una società che sin da subito mi ha fatto sentire valorizzato e carico di responsabilità. Sono galvanizzato per questa grande sfida, in una città e in un palasport dove ho già visto quanta passione si respiri".

Una sfida che, tra le righe delle parole di Denegri e nel tenore delle ambizioni permeate anche dalle considerazioni di Bolognesi, sa tanto di assalto alla vetta. Obiettivo per cui "Davide è un profilo fondamentale. Portarlo dalla nostra non è stato semplice perché Tortona non voleva privarsene. Ma a fronte di un nostro giocatore che voleva andare via, con Denegri abbiamo trovato invece un atleta di categoria superiore, che ha voluto sposare fortemente da subito il progetto", ha aggiunto sempre Bolognesi, senza risparmiare la stoccata in punta di fioretto all’ormai ex Alessandro Grande. "A differenza di Alessandro – ha concluso Bolognesi –, Davide può fare più cose in campo e ci sarà di grande aiuto anche per la sua esperienza nell’aver già disputato finali di categoria".