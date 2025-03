Rbr cerca punti d’oro nel recupero: "Rieti è solida, sarà una partita fisica"

di Loriano ZannoniÈ uno dei veri snodi della stagione, un test per capire se Rimini è guarita o è ancora convalescente. A Rieti si gioca il recupero della decima di ritorno e la classifica, dopo questi 40 minuti, sarà un po’ più reale, con Rbr allineata a parecchie contendenti e solo con una gara in meno rispetto al calendario ordinario. La Real Sebastiani, che sabato di minuti ne ha giocati 50 con Avellino, è avvelenata da quel doppio supplementare con ko annesso e vuole tornare a conquistare punti utili in ottica playoff.

"La partita contro Rieti sarà sicuramente fisica e dura – spiega il viceallenatore di RivieraBanca, Sergio Luise –. Sappiamo che, soprattutto in casa, loro riescono a prendere energia dalla difesa e sono bravi a far giocare male le squadre avversarie, portandole ad avere percentuali basse". La Real Sebastiani è numericamente la quarta difesa dell’intera A2 con 74.1 punti subiti. Meglio fanno solo Cantù, Fortitudo e Verona, con Rimini che è invece 12ª a 78.3. L’attacco è quartultimo con 75.8 punti segnati, con Rbr terza a 81.4. Scontro di stili? Luise invita, in ogni caso, a fare attenzione alle bocche da fuoco laziali.

"Non dimentichiamoci della presenza nel loro roster di giocatori come Monaldi e Spanghero, oltre al fatto di avere grandissimi tiratori che sanno colpire nei momenti decisivi e non solo. Anche gli altri giocatori italiani portano il loro contributo durante il match e tra l’altro alcuni stanno giocando molto bene in questo periodo". Come Alvise Sarto, esterno classe 2000 che è salito davvero tante volte sulle montagne russe in questa stagione. Le ultime tre? 21 punti con la Fortitudo, 1 con Pesaro e 35 con Avellino. Discontinuo, ma capace di esplosioni di punti grazie a un buon livello di talento. Occhio anche agli stranieri.

"Dovremo capire con quale roster Rieti scenderà in campo – prosegue Luise –, vista la possibilità per coach Rossi di ruotare 12 giocatori compreso il secondo americano". Al momento stanno giocando il lungo Spencer e l’esterno finlandese Palmi, con Jordan Harris ai box per infortunio. La chiave della partita? Proseguire sulla stessa linea del derby. "Dovremo dare continuità alla gara fatta venerdì scorso. Stiamo lavorando per poter tornare alla condizione fisica migliore e ogni giorno che passa ci avviciniamo a questo obiettivo". Oggi si recupera anche Forlì – Avellino, valevole per la nona di ritorno. Gli irpini ospiteranno RivieraBanca domenica nella seconda tappa del lungo tour biancorosso di questa settimana.