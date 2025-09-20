Rbr ci siamo: oggi l’esordio a Milano: "Vogliamo partire subito forte"

È il giorno dell’esordio, lo start di una maratona lunga sette mesi abbondanti per chi sarà promosso, retrocederà direttamente o andrà in vacanza salvo (14ª e 15ª). Per tutti gli altri un supplemento di playout, play-in o playoff che avranno culmine a metà giugno con la seconda promossa in Serie A. Rbr, che è caduta proprio in finale nella scorsa stagione, torna in campo tre mesi e una settimana dopo quel 13 giugno, giorno di gara3 a Cantù. Oggi, 20 settembre, la nuova Dole è di scena a Milano, nella tana dell’Urania. L’obbiettivo, com’è naturale, è partire forte. "E noi vogliamo farlo – commenta Sandro Dell’Agnello –. Non sarà facile perché Milano è una squadra pericolosa e ha un quintetto decisamente di prima fascia, oltre che una panchina con giocatori validi. In questo senso occhio a Sabatini, che è stato uno dei migliori play del campionato negli scorsi anni. Amato, Taylor, Gentile: il reparto esterni è di grandissima qualità e guida un gruppo dalle spiccate caratteristiche offensive".

L’ex è Ursulo D’Almeida, nel 2022-2023 a Rimini, che è arrivato all’Urania dopo i due anni a Piacenza. Con lui, un reparto lunghi da scoprire e che ha il suo centro nell’americano Karl Gamble, classe ’96 di 2.03 reduce dalla vittoria nel campionato slovacco. Con lui, l’ala grande titolare dovrebbe essere Ion Lupusor. Confermato in posizione di play Amato, mentre al posto di Giddy Potts è arrivato da Torino Kevion Taylor, certamente un atleta in gradi di esprimere energia e produrre punti in discreta quantità (18 di media l’anno scorso). Di fatto, però, tutto ruota sempre intorno ad Alessandro Gentile, che in avvicinamento ha pochi rivali tra gli esterni, soprattutto in A2. Tira poco o nulla da tre, l’ex azzurro (nell’ultima stagione 0.7 tentativi a partita), ma non per questo risulta facilmente arginabile.

Dole non avrà Camara, che probabilmente andrà in panchina ma ancora non potrà mettere piede in campo per il prolungarsi del guaio alla caviglia che lo tiene fermo da più di un mese. Il centro non dovrebbe essere disponibile nemmeno per la gara interna con Rieti della seconda giornata e così la Rinascita fa di necessità virtù, spostando Leardini anche da 5, quando Simioni avrà bisogno di rifiatare. La chiave? Dell’Agnello non ha dubbi. "La difesa, bisogna partire da lì – dichiara il tecnico biancorosso -. Replicare il tipo di prestazione difensiva espressa con la Fortitudo in semifinale di Supercoppa ci aiuterebbe. I rimbalzi della gara con Cividale? Difesa e rimbalzi sono spesso collegati e partire da un buon impatto dietro ci consentirebbe di risalire anche nell’altro ambito. Non vediamo l’ora di cominciare".

Loriano Zannoni