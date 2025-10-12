Rbr, con Mestre serve una svolta: "Stiamo concentrati per 40 minuti"

C’è Mestre sulla strada della Dole e il gruppo biancorosso vuole lavare via in un attimo le brutte impressioni lasciate mercoledì al Flaminio. La buona notizia, verrebbe da dire, è che si tratta di una trasferta, dove finora Rbr ha sfavillato in attacco e tenuto in maniera eccellente in difesa. Discorso differente nell’impianto casalingo, dove due primi tempi non all’altezza sono costati altrettante sconfitte. "L’allenamento successivo alla gara con Bergamo, quello di giovedì, è stato intenso, duro e partecipe – rivela Sandro Dell’Agnello –. Una risposta ottima dopo la partita appena persa. Al di là di tutto, dobbiamo avere chiara consapevolezza del fatto che in questo campionato se giochi solo 20 o 25 minuti non vinci. Ne servono 40 di ottimo livello, perché gli avversari esistono e danno battaglia. Il problema non è giocare in casa, anche perché va ricordato che al Flaminio si sono affacciate Rieti e Bergamo, due squadre niente male, più attrezzate di quelle che abbiamo affrontato fuori".

Il gruppo è partito nel primo pomeriggio di ieri in direzione Mestre, dove oggi affronterà la Gemini nello storico Taliercio. È una formazione, quella allenata dal grande ex Mattia Ferrari, che sta volando sulle ali di tre vittorie consecutive, arrivate peraltro senza un elemento che può spostare gli equilibri come l’ala grande Wayne Stewart. Attorno all’ambiente mestrino si parla dell’arrivo a gettone del bulgaro Alipiev, ma oggi la squadra dovrebbe essere la stessa di mercoledì, vale a dire con Aromando e Galmarini sotto i tabelloni. L’elemento più pericoloso in attacco rimane l’esterno Keshawn Curry, fromboliere che dà una mano anche a rimbalzo e come distributore di gioco, oltre che mettendosi in proprio.

"Di Mestre penso tutto il bene possibile, stanno facendo un ottimo campionato – prosegue il coach di Rbr -. Detto questo, dobbiamo pensare a noi stessi, più che agli avversari. Non è mancanza di rispetto, ci mancherebbe. Dobbiamo giocare con energia. Si possono avere mille buone idee, ma se non le metti in pratica con la giusta carica non possono venire fuori". La sensazione è che l’attacco, bene o male, se la possa cavare anche nelle serate peggiori, quando qualcuno stecca e le percentuali si abbassano. In fondo, lontano da casa la Dole ha segnato 82 e 84 punti, sul campo amico 75 e 79. Meno, ma la differenza è ridotta. Quel che cambia è la corazza difensiva. "L’energia si vede soprattutto in difesa – conferma Dell’Agnello -. Bisogna subirne meno di 80, al netto del fatto che in questa A2 la tendenza è quella di segnare parecchio. Va bene, ma non ci si può affidare solo all’attacco per vincere le partite".

Loriano Zannoni