Rbr, contro Pistoia l’ultima amichevole. Dell’Agnello: "Sarà cruciale per testarci"

È l’ultimo test della preseason biancorossa e arriva a pochi giorni dalla semifinale di Supercoppa a Ravenna con la Fortitudo. La Rinascita viaggia verso Pistoia dove stasera, a partire dalle 20, sfiderà l’Estra per il Memorial Bertolazzi. Una partita vera, con i falli personali conteggiati per la prima volta nell’estate e con tutti i contorni del caso. Ma sarà anche una gara in maschera, per l’assenza nelle fila delle due squadre di alcuni giocatori importanti. Dole, ad esempio, non avrà Gora Camara, che è ancora alle prese col guaio alla caviglia della seconda partita di Afrobasket e da domani sarà rivalutato per stabilire i tempi di recupero. Non c’è troppo pessimismo, ma è un fatto che le partite ufficiali si avvicinano e il centro non è ancora stato un secondo in palestra coi compagni ad allenarsi sui nuovi meccanismi. E allora si va con soluzioni inaspettate ma doverose come ad esempio Leardini centro, quando in campo non c’è Simioni.

"Ci può dare una mano e lo sta facendo bene – dichiara Sandro Dell’Agnello –. È chiaro che può essere spaesato in certi momenti, perché i ruoli di 4 e 5 hanno regole completamente diverse. Però giocoforza adesso deve fare spesso il 5 per l’assenza di Camara". Oggi si gioca e l’idea è di scorgere in campo ulteriori miglioramenti dopo le ultime prove. "Tappa utilissima di avvicinamento alle partite ufficiali – prosegue il capoallenatore biancorosso –, senza contare che è la prima con le regole di un incontro agonistico. Vogliamo vedere altre note positive rispetto alle ultime gare, ma va anche detto che questa settimana abbiamo caricato tanto e i ragazzi sono un po’ sulle gambe".

Da verificare se Pistoia avrà in campo l’amatissimo ex, Jazz Johnson, assente nell’ultimo test con Cremona. Deve invece ancora debuttare il secondo straniero, l’ala Seneca Knight. La squadra toscana, retrocessa dalla A, non parte nei primi posti delle griglie estive, ma vuole rapidamente risalire i pronostici. Per la Rinascita l’interesse va sempre sul reparto piccoli e per capire quali saranno i meccanismi di funzionamento e le coppie in campo all’interno del quartetto formato da Robinson, Marini, Denegri e Tomassini. Da domani, invece, testa alla semifinale di Supercoppa di venerdì con Bologna per un appuntamento che segna il debutto ufficiale della stagione Lnp. "Proveremo ad arrivarci alle migliori condizioni possibili, ci teniamo a fare bella figura – chiude Dell’Agnello -. È precampionato, ma sappiamo anche che si tratta di un trofeo e che sarebbe bello metterlo in bacheca".

