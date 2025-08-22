Rbr, Dell’Agnello si gode un super Sankare: "Crediamo molto in lui e nel suo atletismo"

Chissà se passerà sottotraccia, senza smottamenti negli equilibri, questo primo test a Imola. L’idea è che sia stata una partita da non sottovalutare, perché in casa della Virtus, al PalaRuggi, è nata la nuova Dole. Molto al di là del 59-92 finale. "Le indicazioni sono sicuramente positive – commenta Sandro Dell’Agnello –. Si è giocato a buoni ritmi e ho visto un ottimo atteggiamento da parte di tutti. Va detto, per onestà, che ci trovavamo di fronte una squadra di categoria inferiore, ma al di là di questo ho visto buone cose. Abbiamo messo in pratica alcune questioni tecniche provate in allenamento. C’è stato qualche errore, inevitabile, ma nel complesso direi che in attacco abbiamo fermato poco la palla".

Ed è la chiave di tutto, come lo è stato nella cavalcata dello scorso campionato. La capacità, prima di tutto dei piccoli, di condividere il pallone e non fermarlo troppo per gli uno contro uno, a meno che la situazione dei secondi non lo richieda espressamente. "Rimane fondamentale muovere la palla – prosegue il capoallenatore biancorosso –. Abbiamo diversi giocatori di qualità e farla girare con altruismo è cruciale". Ne è venuto fuori un tabellino che racconta di cinque giocatori in doppia cifra con Sankare a guidare tutti con i suoi 17 punti. Il ragazzo, 18 anni da pochi mesi, gioca in maniera entusiasmante.

"Noi crediamo molto in lui, questo è chiaro. Va anche detto che, in una partita del genere, gli sono entrati i primi tre tiri da fuori e dopo tutto è andato in discesa. In un’altra occasione, in cui magari qualche tiro potrebbe non entrare, potrebbe andare diversamente. È giovane, gioca con grande atletismo e dinamismo. Pensiamo che quest’anno ci potrà dare una mano". A completare il roster nel primo test, ecco Bonfè e Ricci.

"Ci stanno aiutando e ci fa piacere, per loro può essere una buona occasione di crescita". Rbr ha vinto la sua prima amichevole senza Camara e Robinson. Il primo è ancora in Angola col suo Senegal per Afrobasket, ma non giocherà più fino alla fine della manifestazione per il problema alla caviglia. Robinson sta lavorando a parte per rimettersi in pari e lo stesso ha fatto ieri, giorno di riposo per tutti gli altri. Domani Rbr ospiterà il Raggisolaris Faenza per la seconda amichevole. Palla a due alle 17.30 al Flaminio, ingresso libero. Il play americano ci sarà? "Vediamo, al momento tenderei a escluderlo – chiude Dell’Agnello –, ma decideremo all’ultimo".

Loriano Zannoni