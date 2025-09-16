Rbr e le scorie di Coppa. Da Robinson ai rimbalzi

È la settimana del campionato e a inaugurarlo sarà proprio Rbr, che sabato a Milano celebrerà l’inizio della stagione 2025-2026 con la sfida all’Urania. Ecco, dunque, che il ko di domenica nella finale di Supercoppa va archiviato in fretta, come un normale inciampo di preseason, senza però sottovalutare alcuni particolari tecnici emersi durante la partita. In sintesi, sangue freddo e nessun dramma, ma anche la capacità di guardare bene a cosa è accaduto. La partita con Cividale, ma anche quella di 48 ore prima con la Fortitudo, ha mostrato una Dole che non ha nessun problema a mettere punti e referto, soprattutto con i quattro esterni e con Ogden, il migliore per continuità dal punto di vista dell’attacco. Qualche inciampo sulle difese miste di Bologna, con Caja che ha anche provato a ricorrere alla zona, ma in generale totale tranquillità a perforare di possesso in possesso la retroguardia avversaria. 74 punti segnati nella prima gara, 89 nella seconda, 100 se consideriamo anche il supplementare. Gerald Robinson? Solo 5 punti in finale, è vero, ma il suo "non contributo" in attacco non è stato avvertito, tanta è stata la qualità generale espressa dalla squadra.

Sicuramente il play americano avrebbe potuto gestire meglio alcuni possessi nel finale, ma non deve andare sul banco degli imputati. Il dato più evidente è quello dei rimbalzi, con Cividale a imporsi 57 a 33. Con un differenziale di -24 è clamoroso che la Dole sia riuscita ad arrivare in equilibrio alla fine, con la possibilità di vincerla a portata di mano se non fosse arrivato, appunto, un rimbalzo d’attacco convertito in canestro da parte di Freeman. In prospettiva futura va detto che mancava Camara e certamente il centro potrà dare una mano in area, appena sarà disponibile. Va detto, infine, che un -24 episodico non fa tendenza e il campionato comincia sabato a Milano. In prospettiva Urania è proprio Camara il principale punto interrogativo della squadra. Si giocherà sabato e sarà una settimana corta, col lungo senegalese che ancora non è perfettamente a posto. Il match pareva in dubbio fino a una settimana fa, vista la presenza nel roster meneghino di Morgan Rashed, convocato con la maglia dell’Italia ai Mondiali 3 contro 3 Under 23 in Cina (17-21 settembre). L’Urania però non ha trovato la sede per la data sostitutiva e il giorno rimane quello di sabato 20 alle 20.30. 38 partite all’orizzonte, la Dole vuole partire a tutta.

Loriano Zannoni