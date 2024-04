Rbr, è partito il conto alla rovescia. I playoff ora sono a un passo

Il giro del mondo in 24 ore. Cambia tutto, tra domenica sera e lunedì sera. Rbr tira un sospiro di sollievo dopo l’ennesima impresa, ma un giorno prima le cose non si stavano mettendo troppo bene. Alle 19.30 di domenica, Cantù-Piacenza era sul 64-65 a 5’ dalla fine. Incredibilmente lo stesso risultato di Rieti-Cento, ma a 7’ dal gong. Se le due squadre ospiti avessero concluso le rispettive gare vincendo, la situazione in zona playoff sarebbe rimasta piuttosto complicata, con la prospettiva della gara a Torino ancora da giocare. Invece no, Cantù ha battuto Piacenza e la stessa cosa ha fatto Rieti con Cento, tra l’altro grazie a otto punti consecutivi di un eccellente Jazz Johnson. E, soprattutto, lunedì sera RivieraBanca ha sbancato il parquet della Reale Mutua. Intendiamoci, non c’è ancora la matematica certezza di entrarci, tra le prime otto, ma ora più che i dubbi e le incertezze vien da chiedersi "quando" Rimini potrà tagliare questo primo traguardo. Intanto, per quanto riguarda Stefano Masciadri, oggi consulto decisivo per capire cosa avrà detto la risonanza riguardo al problema alla pianta del piede che lo ha estromesso anzitempo dal match di lunedì.

La situazione di classifica oggi è un po’ più chiara e RivieraBanca, sesta con 32 punti, è più vicina al quarto posto di Verona (36) che al nono di Cento (26). Una follia, se pensiamo a quattro mesi fa. Sopra Rbr c’è anche Trieste (34), mentre sotto ecco il treno Cividale (30) e Piacenza (28). I biancorossi possono qualificarsi matematicamente ai playoff già entro la mezzanotte di oggi, perché alle 20.30 si gioca il recupero tra Cento e Trapani e un eventuale ko lascerebbe la Banca Sella a -6 con due sole partite da giocare. In alternativa, ecco che comunque Rbr potrebbe essere dentro le magnifiche otto con l’eventuale successo sulla Luiss Roma di domenica prossima. Come si può ben vedere, manca veramente pochissimo. A questo punto, è lecito anche dare un’occhiata a dove può arrivare la Rinascita. Con una vittoria su due il posizionamento oscillerebbe tra sesto (con un inciampo di Cividale con Monferrato o Vigevano) e settimo posto (se i friulani facessero 2/2). Due opzioni che significano sfida playoff con Cantù o Torino, al momento favorite per seconda e terza piazza nel verde. Con una doppietta con Luiss e Urania, invece, Rbr arriverebbe a 36. Verona sarebbe comunque irraggiungibile, perché anche con un ipotetico 0/2 avrebbe la differenza canestri favorevole negli scontri diretti (1-1, +4). Trieste, che ha l’Urania e poi va a Rieti, per stare sotto a Rimini non dovrebbe vincere più, perché un eventuale arrivo alla pari premierebbe i giuliani (1-1 e +5). Il 2/2 riminese, combinato allo 0/2 triestino, significherebbe probabilmente sfida playoff con la Rieti di Jazz Johnson. Rimangono in ogni caso Cantù e Torino le ipotesi più probabili per la postseason riminese. Che deve essere ancora certificata, è vero. Ma è vicinissima.

Loriano Zannoni