Rbr, emergenza nel derby. Out Leardini e Sankare

di Loriano ZannoniNessuna buona notizia dall’infermeria nella settimana del derby: la Dole affronterà Pesaro ancora priva di Leardini, oltre che di Sankaré. Il fastidio muscolare della scorsa settimana, che ha impedito all’ex Vigevano di partecipare alla partita di Verona, non è stato risolto. È ciò che è emerso dagli esami strumentali della tarda mattinata di ieri, che hanno evidenziato un affaticamento all’adduttore della coscia destra. Leardini salterà il derby di domenica con la Vuelle e, molto probabilmente, anche l’infrasettimanale con Roseto di mercoledì. Più probabile che possa rientrare a partire dalla gara del 2 novembre a Livorno.

Per Assane Sankare (infiammazione al ginocchio) i tempi sono più lunghi, ma non di tanto. Ecco perché, in una situazione di momentanea emergenza, la società non interverrà sul mercato. I due rientreranno a breve e i tempi rimangono ristretti per qualsiasi tipo di operazione. Di fatto, però, il guaio c’è perché la rotazione di coach Dell’Agnello, in questo momento, è a otto uomini, con Camara appena rientrato e con due assenze nello stesso settore, quello delle ali. Servono sostanza e continuità da parte di Ogden, ma anche un contributo di energia e consistenza da parte di Pollone.

Per quanto riguarda il reparto piccoli, invece, è arrivata ieri la squalifica a Pierpaolo Marini dopo l’espulsione nel terzo quarto della gara di Verona. Per l’mvp italiano della scorsa A2 un turno di stop per "aver colpito con un calcio, in fase di gioco, un atleta avversario". La sanzione verrà commutata in ammenda pecuniaria e il giocatore potrà scendere in campo domenica. Quella con Pesaro, è stata la gara dell’ultima svolta nella stagione passata. Dopo il periodo di profonda crisi, Rbr ha reagito con uno sfavillante 99-81 in cui Marini ha giocato in maniera eccelsa, chiudendo con 32 punti. Intanto a Roseto è saltato coach Finelli, con la panchina che è stata per il momento affidata a Nando Francani, il vice.

Da verificare se il capoallenatore degli abruzzesi sarà lo stesso anche mercoledì prossimo al Flaminio, ma tendenzialmente dovrebbe essere così. Rimane invece, per la settimana in corso, l’interrogativo sulla presenza o meno dei tifosi di Pesaro al derby. I prossimi giorni saranno decisivi per la decisione finale sulla questione di ordine pubblico.