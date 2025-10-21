Rbr, il ko di Verona è una ferita aperta: "Fatichiamo contro le squadre fisiche"

È un ko che fa male, quello di Verona, perché la Dole si è riscoperta senza difesa pur in una giornata in cui l’attacco ha funzionato più che bene. Tra i migliori ecco Giovanni Tomassini, che da capitano ed ex della sfida, non ha fatto mancare il suo apporto. Per lui 15 punti con 1/3 da due, 3/7 da tre e 4/5 ai liberi. Non sono bastati, ma non perché le combinazioni tra gli esterni abbiano funzionato male. Tutt’altro. "Nei primi due quarti abbiamo giocato il miglior basket d’attacco dell’anno, parametrandolo anche al tipo di avversario che avevamo di fronte – dichiara il capitano biancorosso –. Anche in difesa non siamo andati troppo male, perché non puoi pensare di contenere del tutto Verona. Però 96 punti subiti no, non vanno bene. È impensabile portare a casa una vittoria se si concede agli avversari di arrivare quasi a 100".

Sul banco degli imputati un terzo quarto decisamente sotto il par, in cui McGee ha dominato e in cui la Rinascita è apparsa non così attenta in alcuni frangenti. "Il terzo periodo ci ha condannato", conferma Tomassini, che aggiunge: "In questo momento della stagione, quando dobbiamo lottare contro dei corpi più grossi, atletici e prestanti, facciamo fatica. E, quando soffriamo la presenza fisica dell’avversario, poi accade che ci spegniamo anche in attacco. Non deve succedere, anche perché i 12 segnati del terzo quarto sono pochi, non ci stanno". ‘Tom’ è capitano della Dole, lo è stato anche a Verona in tempo di Covid ed è un ex importante nelle fila di Pesaro, la sua città. "Ho già incontrato Pesaro diverse volte, ma non tantissime – prosegue Tomassini –. È una parte molto importante della mia carriera e della mia vita ed è chiaro che quella di domenica non sarà uguale alle altre partite, ma noi dovremo cercare di portarla a casa. Al Flaminio abbiamo già commesso troppi passi falsi e questa volta vogliamo vincere. Ci teniamo tantissimo, vogliamo mettere in campo una prestazione importante. La Vuelle? È prima assieme a Brindisi e Verona e può stupire per come era andata l’estate e la prima partita, ma il basket è così. Hanno alcuni punti cardine di grande valore come Miniotas, Bucarelli e Tambone, dovremo stare attenti, ma vogliamo portarla a casa".

La A2 proseguirà, così è stato determinato dal consiglio federale di ieri, che ha anche preso la decisione di far giocare le partite interne di Rieti a porte chiuse dopo la morte dell’autista del pullman dei tifosi pistoiesi. "Ci aspettiamo tutti che vengano trovati al più presto i responsabili dell’omicidio, di quell’atto così orribile – dice Tomassini –. Quel che abbiamo percepito dalle prime immagine è di un’assurdità totale. Non è più sport".

Loriano Zannoni