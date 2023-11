Rbr in missione impossibile a Udine: "La storia della partita è da scrivere"

La missione è quasi impossibile, ma Rbr non può esimersi da provarci. A Udine, senza Justin Johnson, una squadra da 2 vinte e 8 perse, ultima in classifica assieme a Chiusi e Orzinuovi, se la vedrà con la terza della classe (7-3), che in casa è imbattuta e spesso e volentieri ha vestito i panni dello schiacciasassi.

"Al Palacarnera vincono con 17 punti di media – avverte Sandro Dell’Agnello – un dato abbastanza eloquente. Le loro caratteristiche? La principale è che tirano da tre più di tutti e meglio di tutti, con percentuali eccellenti. È chiaro che prima di tutto bisognerà limitare le conclusioni aperte da oltre l’arco. Udine è, assieme a Trieste, la miglior squadra per organico. In nove hanno fatto la A1 o hanno vinto la A2, sono tutti di altissimo livello. Chi va in campo lo è sempre".

Riviera Banca è partita nel primo pomeriggio di ieri in direzione Friuli senza Justin Johnson, che rimarrà a riposo per questo weekend con l’obiettivo di rimettersi del tutto dalla botta alla testa di domenica scorsa. Uno stop che, nelle intenzioni dello staff, dovrà aiutare il giocatore a smaltire anche il fastidio al ginocchio che lo aveva perseguitato nelle ultime settimane. Se tutto andrà per il verso giusto, JJ tornerà in palestra assieme ai compagni nel primo allenamento della prossima settimana.

"È vero che mentalmente potremmo essere un po’ più leggeri, considerando la forza di Udine e l’assenza di Johnson, ma questa è una partita ancora da giocare. Una partita che vogliamo provare a vincere. Vietato presentarsi rinunciatari. Questa settimana abbiamo lavorato bene e stiamo tutti bene, a parte ovviamente Justin". Dal punto di vista tattico è naturale pensare che uno come Anumba entri a pieno titolo nella rotazione a tre dei lunghi con Simioni e Masciadri. Per una volta saranno rari gli scampoli di partita nei quali il giocatore agirà da 3. "Sì, giocheremo molto con Anumba da 4 – conferma il coach biancorosso -. Poi Masciadri e Simioni. Vogliamo giocarcela, anche se sappiamo di affrontare una squadra di gran livello. Ognuno di noi deve cercare di dare di più, di performare al massimo livello che gli compete. Dobbiamo essere molto esigenti con noi stessi". Viste le contingenze, rimane probabile un ritorno di Scarponi in quintetto con Anumba subito da 4, senza rischiare tutti i componenti del reparto lunghi insieme in campo. Rbr deve dare un segnale, a sé stessa prima ancora che alle avversarie in campionato.

Loriano Zannoni