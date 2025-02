Rbr, la magia è svanita Robinson è un’incognita

C’è la rabbia per un ko casalingo, nel fine settimana di RivieraBanca, ma c’è anche la necessità di resettare subito in vista dell’impegno casalingo di domenica con Livorno. Il punto interrogativo numero uno del fine settimana rimane lo stesso che ha accompagnato la squadra biancorossa per tutto il mese di febbraio: Gerald Robinson. L’americano si è infortunato all’inguine nella partita di Milano del 1° febbraio e non è più rientrato, con il suo status che rimane quello di un "monitoraggio giornaliero" ancora oggi, nell’ultimo giorno del mese. Piuttosto spiazzante, soprattutto perché il play potrebbe tornare con Orzinuovi ma anche saltare le prossime partite. Lo ha ribadito Sandro Dell’Agnello dopo una precisa domanda nel postpartita di mercoledì sera: "Quando tornerà? Non lo so, non faccio il misterioso. Mi auguro che torni quanto prima", ha detto il coach di Rbr. L’ignoto spiazza, devasta il pensiero dei tifosi che non sanno se andranno al Flaminio per applaudire anche il costoso play oppure lo vedranno riscaldarsi e poi sedersi 40 minuti in panchina. Un giocatore di quel curriculum e di quel costo a riposo è chiaramente un problema, ma il binario ormai è chiaro e RivieraBanca può solo sperare che Robinson sia in grado di giocare il prima possibile. Anche perché la squadra ne ha bisogno.

Diversi giocatori sono entrati in campo con Torino in condizioni precarie. Prima di tutto Tomassini, da diverse settimane non al top per il problema alla spalla. Ma anche Marini, Masciadri e Johnson, pur se quest’ultimo pare aver decisamente superato il problema alla schiena. Rbr ha bisogno di forze fresche e, al di là del mercato, queste le può dare innanzitutto un rientro veloce della stella americana. Anche perché ora Udine è a +4. Con una partita in più, ma a +4. Lo scontro diretto è previsto per il 13 aprile in casa dell’Apu, per il resto i friulani ospiteranno Cantù, Fortitudo e Torino, mentre andranno in trasferta a Orzinuovi, Cremona, Milano, Cento e Pesaro. Rbr ospiterà invece Orzinuovi, Pesaro, Cremona, Vigevano e Nardò, mentre andrà a far visita a Cantù, Rieti, Avellino e Fortitudo. Trasferte da far tremare i polsi, calendario terribile. In mezzo una Coppa Italia che rimane vetrina di grande prestigio per tutto l’ambiente. Poi però si riparte per un finale da fuochi d’artificio. La premessa per provarci? Ritrovare Robinson subito.

Loriano Zannoni