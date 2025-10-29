Rbr, la parola d’ordine è continuità. Si torna al Flaminio: arriva Roseto

C’è di nuovo basket al Flaminio, tre giorni dopo il trionfo nel derby con Pesaro. Stasera, alle 20.30, palla a due del match tra Dole e Roseto, coi biancorossi che hanno in mano una buona occasione per entrare in striscia. Per proseguire nel segno della continuità, la vera parola d’ordine cercata e voluta da Sandro Dell’Agnello in questo inizio di stagione. La squadra si è ritrovata subito lunedì, il giorno dopo la partita, e si è allenata ieri per preparare il match contro la Liofilchem. Non ci sono novità sui due infortunati che hanno forzato la rotazione a otto. Per Sankare e Leardini sono in programma ulteriori esami, ma è difficile che possano rientrare già domenica a Livorno. Il classe 2007 era in panchina lunedì sera nel match vinto dagli Angels Santarcangelo Under 19 contro Jesi, ma non ha messo piede in campo. Dunque, testa a chi c’è con Roseto. "L’ottima partita giocata con Pesaro non ci dà il diritto di pensare che con Roseto sarà facile", avverte Sandro Dell’Agnello, conscio che concentrazione e tenuta mentale conteranno tanto in questo ulteriore tour de force di tre partite in otto giorni. "Da parte nostra dovrà essere un tipo di gara simile a quella di domenica – prosegue il capoallenatore biancorosso –. Anche perché le somiglianze nel gioco tra Pesaro e Roseto ci sono. La squadra abruzzese ha un play come Robinson che crea e segna, un punto di riferimento sotto con Cannon e una buona batteria di tiratori. Occhio ai loro diversi punti di forza. Sono il secondo attacco del campionato per un motivo, perché giocano in maniera sbarazzina e brillante".

La Dole non ha paura di mettere sulla bilancia la qualità del suo attacco, ma sa che per vincere non potrà prescindere da una difesa solida e continua. Nel derby, al di là di cinque minuti di blackout a metà terzo quarto, il compito è stato assolto egregiamente. Nelle quattro partite vinte, la Rinascita ha concesso 70.5 punti agli avversari, in quelle perse 88.7. É lampante che le fortune della squadra passino attraverso una continuità difensiva di settimane e mesi, anche in un contesto di aumento del numero di possessi. La Dole vuole alzare la velocità di marcia ed è fondamentale farlo adesso visto che nessuno sta andando ai mille all’ora. Quando ci vorrà per comprendere bene le forza in campo? Dell’Agnello ha un’idea precisa. "Credo che prima della fine del girone d’andata non si riuscirà a capire molto della classifica. Poi si potrà fare qualche ragionamento in più su valori e possibilità di tutte".

Loriano Zannoni