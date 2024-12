Rbr, Marini riparte dall’orgoglio: "Primi in un campionato durissimo"

Tanto orgoglio per un percorso da prima in classifica. Nelle parole di Pierpaolo Marini c’è il giusto riconoscimento di quanto fatto finora, vale a dire un inizio di campionato da 14 vinte e 3 perse che vale il primato a +2 su Udine. "Fino ad ora abbiamo fatto qualcosa di bello – è il bilancio dell’esterno ex Trapani – e ce lo siamo guadagnati. Poi, è chiaro, esistono anche gli avversari. E che avversari". Vale a dire Cantù e Verona, le due che hanno interrotto la super striscia biancorossa. "Cantù era la favoritissima alla promozione già dalla scorsa estate, figuriamoci poi ora che ha preso anche Hogue – prosegue Marini –. Verona è un’altra contender che punta ai primi posti. Nell’ultima gara in casa della Tezenis abbiamo patito qualche acciacco e l’assenza di Johnson. È chiaro che non siamo contenti per come è andata, ma non si può vincere sempre. Una giornata no può capitare a tutte le squadre in questo campionato. Quello che dobbiamo migliorare è l’approccio alla partita, non possiamo iniziare con quel 15-2 a sfavore e poi spendere energie per il recupero. Quelle poi le paghi. Siamo anche andati avanti di 8 punti, poi Verona ha aumentato la fisicità ed era difficile trovare spazio in attacco. La Tezenis ha giocato un ottimo secondo tempo a livello difensivo e ha vinto. Nonostante questo e le troppe palle perse, 18, abbiamo perso solo di 6". E il colosso Acqua San Bernardo Cantù, che aveva appena spaventato il campionato violando il Flaminio, nel turno successivo ha perso in casa con Udine. "Credo che, almeno per quel che riguarda le prime otto o nove della classifica, tutte possano battere tutte. Per non parlare di una squadra come Pesaro che vale una graduatoria più alta ma è ancora un po’ indietro. Questo fa capire quanto questo campionato possa essere equilibrato. La stessa Avellino, in questo momento, è lì a concorrere per un posto nei playoff".

Domani la A2 riparte con un gustoso anticipo. Quello tra Piacenza, che ha appena ingaggiato Derrick Marks, e Cantù. Domenica RivieraBanca accoglierà Rieti al Flaminio. "Rieti è un’altra di quelle squadre che vuole arrivare ai playoff – avverte Marini –. Hanno cambiato americano per cercare di aggiungere valore e con Harris hanno trovato fisicità nel reparto esterni. Senza contare che le squadre di Rossi sono rognose e difendono forte. Noi dobbiamo assolutamente cambiare approccio alla partita, iniziando aggressivi fin da subito. Al Flaminio ritroveremo i nostri tifosi. Sono sempre tantissimi e anche in trasferta si sentono. È sempre bello avere vicino un pubblico così che ti spinge".

Loriano Zannoni