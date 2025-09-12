Rbr mette nel mirino la Supercoppa: "Con la Effe subito una gara vera"

Il piatto è ricco per la prima partita ufficiale della nuova stagione. Stasera alle 21, a Ravenna, Dole e Fortitudo si scontrano per determinare la seconda finalista della Supercoppa Lnp 2025, dopo il match delle 17 tra Forlì e Cividale. A una settimana abbondante dall’esordio in campionato, Rimini si trova davanti un avversario da cinque stelle, sicuramente tra i migliori nella preseason estiva di A2. "Io la vedo come una delle otto o nove squadre che possono lottare per le primissime posizioni – dice Sandro Dell’Agnello –. Sarà una gara vera, loro sono partiti a mille nelle scorse settimane e sono una squadra di livello. Il campionato? Ora pensiamo alla Supercoppa, siamo focalizzati su questo appuntamento. Ci stiamo allenando bene e siamo al punto in cui volevamo essere".

La squadra lavora sodo, anche se manca ancora un tassello importante. Gora Camara, infatti, è alle prese con l’infortunio alla caviglia patito ormai un mese fa, il 14 agosto, in Senegal – Egitto di Afrobasket. Il giocatore non ha ancora messo piede in campo e viene valutato giorno per giorno. Al suo posto, per gli allenamenti, è stato aggregato il lungo sammarinese Ygor Biordi, l’anno scorso con Mantova in B interregionale. Come nelle scorse settimane, anche stasera non mancheranno i minuti da 5 per Giacomo Leardini, che ha ben impressionato fin qui per energia e capacità di essere sempre efficace, anche in ruoli molto diversi. È anche la sfida degli ex, quella tra Dole e Fortitudo. In canotta biancorossa c’è Mark Ogden, che nel 2023-2024 ha giocato una stagione da 15.5 punti e 8 rimbalzi di media con Bologna. Dall’altra parte il condottiero è Attilio Caja, a Rimini nel 2010-2011, e a roster c’è anche Simon Anumba, fino a qualche mese fa l’ala piccola titolare di Rbr. Il giocatore è ora alle prese con un problema muscolare e non sarà della partita.

"Abbiamo fatto qualche cambiamento dall’anno scorso, per questo motivo cambieremo la nostra maniera di giocare – dichiara Giovanni Tomassini -. Siamo una squadra diversa, dovremo giocare in modo più veloce, ci dobbiamo ancora conoscere al meglio. C’è grande attesa per questa Supercoppa, in una città come Rimini che sta vivendo un momento di grande entusiasmo. Dovremo far vedere dall’inizio ai nostri tifosi la forza della nostra squadra. Denegri? È un grande giocatore, ha feeling con il canestro, dovremo essere bravi a gestirci nel reparto esterni; il fatto di avere quattro ‘ball handler’ veri in squadra può rappresentare una grande opportunità per noi".

Loriano Zannoni