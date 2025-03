Rbr, missione riscatto al Flaminio. Robinson è pronto al rientro

Secondo appuntamento casalingo in quattro giorni per RivieraBanca, che vuole riprendere la rotta giusta dopo il ko di mercoledì con Torino. Al Flaminio arriva Orzinuovi e i pericoli sono comparabili, pur se il momento delle due avversarie appare differente. Come i piemontesi, anche il Gruppo Mascio basa tanto del suo attacco sui due stranieri e ha ottima predisposizione al tiro da fuori. Al contrario di Torino, invece, Orzinuovi non è propriamente lanciata verso i playoff e in totale salute. L’ultimo acuto con Pesaro, infatti, arriva dopo una striscia di dieci ko consecutivi. Un punto favorevole a Rbr? Sandro Dell’Agnello mette in guardia: "È vero che hanno passato un lungo periodo senza vittorie – dichiara il capoallenatore biancorosso –, ma nelle ultime due partite sono andati vicino al successo con Forlì (erano a +9 all’inizio dell’ultimo quarto) e poi hanno battuto Pesaro. Mi paiono belli vivi, pimpanti, con tanti eccellenti tiratori da tre punti e un’ottima circolazione di palla". A livello di americani, ecco una certezza, l’ala grande Jarvis Williams, presente dall’inizio del campionato, e la guardia Gerel Simmons, arrivato da tre partite e subito caldissimo. Per il nuovo esterno, che ha sostituito l’infortunato Jazz Johnson, 17.7 punti a gara con 10/23 totale da tre (43%). "È un buon tiratore e lo sta dimostrando – prosegue Dell’Agnello –, ma va anche detto che gli piace prendersi gli uno contro uno dal palleggio. Ha una doppia dimensione e di questo dovremo sicuramente tenere conto".

In casa biancorossa la situazione dell’infermeria è paragonabile a quella del prepartita con Torino. Gli acciacchi di Johnson (schiena), Marini (polso) e Masciadri (dito) non sono scomparsi, ma i tre dovrebbero essere tutti in campo. Poi c’è Gerald Robinson, che in questi giorni si è allenato con la squadra e sembra pronto a rientrare. Il giocatore appare totalmente ristabilito e pronto a dare un contributo ai compagni per cercare di stare il più vicini possibile a Udine. Un suo utilizzo appare probabile, ma non certo. Sandro Dell’Agnello chiede al gruppo di andare oltre gli infortuni. "Non siamo al meglio e lo sappiamo, ma dobbiamo pretendere di più da noi stessi. Bisogna giocare 40 minuti, non 25 come con Torino. Per vincere dobbiamo passare sopra ai nostri attuali problemi. Dobbiamo superarli, andare oltre". Comincia il marzo di fuoco con in mezzo la Coppa Italia. Rimini però pensa prima al campionato e non vuol perdere terreno da Udine. C’è una Orzinuovi da battere per restare in corsa.

Loriano Zannoni