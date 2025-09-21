Rbr, primi due punti in cassaforte. Marini tiene a bada l’Urania

WEGREENIT MILANO 73 DOLE RIMINI 82

MILANO: Sabatini 6 (2/3 da tre), Taylor 16 (5/8, 1/7), Cavallero 11 (3/6, 1/2), Lupusor 10 (2/3, 2/3), Gamble 6 (3/6, 0/2), Amato 9 (0/3, 3/8), D’Almeida 15 (4/9), Abega, Gentile ne, Bracale ne, Rashed ne, Lo Martire ne. All.: Cardani.

RIMINI: Robinson 4 (2/8, 0/3), Marini 14 (4/7, 2/5), Pollone 11 (1/1, 3/10), Ogden 10 (1/2, 2/3), Simioni 16 (2/3, 3/4), Denegri 9 (0/1, 3/5), Tomassini 11 (1/3, 3/6), Sankare 5 (1/2, 1/2), Leardini 2 (1/2, 0/1), Camara ne, Della Chiesa ne. All.: Dell’Agnello.

Arbitri: Bartoli, Roiaz e Di Martino.

Parziali: 20-20, 33-44, 47-67.

Note: tiri liberi Milano 12/15, Rimini 5/6. Rimbalzi Milano 32 (Amato 6), Rimini 39 (Denegri 8). Assist Milano 23 (Taylor 8), Rimini 23 (Denegri 8).

La Dole domina, vola a +26 e si addormenta, ma alla fine vince in discreta tranquillità all’esordio in campionato. A Milano i biancorossi giocano una parte centrale di gara straordinaria, in attacco e in difesa, con intelligenza e intensità. Senza Camara, è vero, ma approfittando di un’assenza di grande peso per l’Urania come quella di Alessandro Gentile. Ne viene fuori un match in cui le triple hanno avuto un certo peso (17/39, 46%) e in cui a rimbalzo Rbr non ha sofferto come a Cividale (+7).

L’inizio che ci voleva. Quintetto a sorpresa all’Allianz Cloud, con Denegri dalla panchina e Pollone in ala piccola. È proprio l’ex Forlì a farsi trovare pronto sugli scarichi in un inizio nel segno del tiro da fuori, con la Dole avanti sul 9-13. Lupusor però risponde e la partita diventa punto a punto, col 20-20 di fine primo a testimoniarlo (ottimo Simioni) e i primi cinque minuti del secondo a confermarlo (30-28 al 15’).

La Rinascita, col passare dei minuti, prende le misure a Taylor e comincia a macinare pallacanestro coi suoi esterni, silenziosi a inizio partita. L’allungo è inevitabile e la Dole sfreccia fino al +11 dell’intervallo, col merito che va a una difesa sempre più attenta e a una percentuale da fuori eccellente (9/19, 47%). La gara non è ancora chiusa, ma solo perché mancano 20 minuti. Ecco allora che la Rinascita esce dagli spogliatoi ancor più cattiva, decisa ad allungare. Possesso dopo possesso la forbice si amplia. Denegri va con la tripla del +20 e sull’onda lunga Sankare e Tomassini lanciano in orbita la squadra sul 49-75. A 7’ dal gong sembrerebbe chiusa, ma Milano, abbastanza a sorpresa, approfitta di una Dole rilassata e centra un incredibile break di 18-0. Sul 67-75 a -2’30’’ è quasi tutto da rifare. Ci pensa Marini con un paio di canestri a chiuderla per davvero. Rimini vince e festeggia.

Loriano Zannoni