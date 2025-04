Rbr punta al poker di successi: "Ma Cremona non va sottovalutata"

di Loriano ZannoniÈ un test importante, quello di oggi. Non una tappa qualunque, ma un modo per continuare a sperare nel primo posto. RivieraBanca ritrova il Flaminio e porta in dote ai tifosi una striscia di tre vittorie consecutive, da allungare a quattro, magari anche a cinque, con le gare interne con Cremona e Vigevano di stasera e domenica. Oggi i biancorossi affronteranno la JuVi, ora in orbita playout ma col tentativo sempre vivo di riagganciare Cento per salvarsi direttamente. Non semplice, visto il -4, ma la squadra di coach Bechi vuole provarci. Rbr però vuol dar seguito all’ottimo periodo che sta vivendo.

"Si può dire che abbiamo ripreso il cammino – dichiara il viceallenatore di RivieraBanca, Sergio Luise –. È una squadra diversa dal periodo pre Coppa Italia, dal punto di vista fisico e delle energie mentali. Queste tre vittorie ci hanno ridato fiducia. Sono state tre partite convincenti dal punto di vista della presenza in campo e della voglia di competere per 40 minuti". Oggi l’avversario è Cremona e l’attenzione deve essere comunque massima, anche se non si tratta di un avversario col pedigree dei precedenti tre. "Partita complicata – prosegue Luise –. Abbiamo di fronte una delle migliori squadre dal punto di vista offensivo dell’intero campionato, viaggiano sopra gli 80 punti e questo ci deve rendere ancor più attenti. Col cambio di americano, con Eric Washington presente nelle ultime quattro gare, il fatturato in attacco è aumentato ancora di più. Non si può prendere Cremona sottogamba e non si può pensare di farli segnare come abitualmente fanno, perché altrimenti, per vincere, servirebbe una partita oltre i 90 punti".

Oggi sarà della gara anche il neoacquisto Luca Conti e il viceallenatore biancorosso lo descrive così. "È un elemento che ormai ha esperienza di A1 e quindi è abituato ad allenarsi e a competere con i migliori che ci sono in Italia. Già dai primi allenamenti abbiamo trovato un ragazzo intelligente che si è inserito bene nel gruppo. Gli abbiamo chiesto un corso accelerato di tutte le nostre situazioni tecnico-tattiche e ci ha mostrato molta disponibilità e capacità di apprendere. Da lui ci aspettiamo intensità, energia e disciplina. Sappiamo che è un uomo squadra e siamo contenti che sia qui con noi". Intanto la società biancorossa festeggia la convocazione in Nazionale Under 16 di due dei suoi ragazzi più promettenti. Si tratta di Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri, che sono stati selezionati per il raduno dell’Italia che si svolgerà a Caorle tra il 15 e il 19 aprile. In Veneto, gli azzurri giocheranno due gare con i pari età della Croazia.